Casal pregunta per l’acord sobre la informació i els mitjans de comunicació

La presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Judith Casal, ha entrat una pregunta oral amb relació a l’Acord sobre la informació, els mitjans de comunicació i la publicitat institucional que es va aprovar, de manera unànime, el 12 de maig del 2022.

Casal, que formularà la pregunta a la propera sessió de preguntes del Consell General del 20 de juny, demana per l’estat de la implementació del referit acord. El text encomana al Govern mesures com un pla d’ajuda per als mitjans privats per compensar la davallada d’ingressos publicitaris arran de la crisis per la Covid-19, així com la promoció i garantia de la concurrència en les contractacions dels mitjans de

comunicació i dels serveis de les agències de notícies i d’empreses del sector de la comunicació tenint en compte diversos criteris en funció de la tipologia del mitjà de comunicació -ràdios, escrits i digitals-.