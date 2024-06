Andorra se suma al pla de pau de Zelenski

La cimera de la pau a Ucraïna celebrada aquest cap de setmana a Bürgenstock, Suïssa, que ha aplegat més de 90 alts representats polítics d’arreu va cloure ahir amb una declaració conjunta, a la qual es va adherir Andorra, que reclama seguretat nuclear, preservar el flux d’aliments, l’alliberació dels presoners de guerra i aturar la deportació dels infants ucraïnesos desplaçats il·legalment.

La presidenta suïssa, Amherd, Espot, i el president ucraïnès, Zelenski.GOVERN D’ANDORRA

La jornada va consistir, en primer lloc, en una taula de treball que es va centrar, sobretot, a trobar solucions per garantir la protecció dels drets i llibertats dels infants en el context d’aquesta agressió armada, en compliment del dret internacional humanitari. Més tard, es va realitzar la reunió plenària, liderada per la presidenta de la Confederació Suïssa, Viola Amherd, i el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, on els diferents caps d’Estat i de Govern i els alts mandataris dels organismes internacionals van debatre sobre les diferents vies per impulsar un diàleg diplomàtic, al més alt nivell, que condueixi a un alto al foc i a la pau a Ucraïna. El comunicat conjunt apel·la a la implicació, el compromís i el diàleg de totes les parts per emprendre passos concrets per impulsar el camí de la pau. Durant les dues jornades de treball a la cimera, el cap de Govern, Xavier Espot va tractar la cooperació bilateral amb els primers ministres d’Irlanda, Grècia, Croàcia, i Luxemburg i també va conversar amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb qui va comentar els pròxims passos pel que fa a l’acord d’associació amb la Unió Europea.