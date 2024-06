Andorra entra a l’Enciclopèdia del Romànic a la península

El romànic andorrà formarà part de l'Enciclopèdia del Romànic a la península Ibèrica amb l'elaboració d'un volum especial que recollirà una trentena de testimonis del romànic al Principal, gràcies al conveni signat aquest migdia entre el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports i la Fundación Santa María la Real i que compta amb el suport de la Fundación Ramón Areces. L'església de Santa Coloma, un dels testimonis més significatius d'aquest estil artístic a Andorra, ha estat l'escenari escollit per a presentació d'aquest nou projecte cultural que té com a objectiu la redescoberta del romànic del Principat, segons ha informat Govern en un comunicat.

Durant l'acte, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha assegurat que “la inclusió del nostre romànic a l’Enciclopèdia del Romànic a la Península Ibèrica suposa un pas decisiu, pel que fa a la promoció i la divulgació del patrimoni dins i fora d’Andorra, ja que es tracta d’una obra de referència”. Bonell també ha destacat la importància del romànic andorrà, per les seves característiques tècniques i artístiques i pel valor patrimonial que representa per al Principat. “De fet, aquesta participació ens permet, precisament, situar el romànic andorrà en aquest context més ampli i entendre’l en l’àmbit del conjunt del bisbat d’Urgell i del Pirineu”, ha remarcat Bonell.

Un volum específic sobre el romànic d'Andorra

Un cop signat el conveni de col·laboració, els equips tècnics del Ministeri i de la Fundación Santa María la Real catalogaran i documentaran una trentena de testimonis romànics que es conserven al Principat i els reuniran en un volum trilingüe (català, espanyol i francès), que veurà la llum a finals del 2025. La coordinació científica del treball anirà a càrrec dels historiadors Alba Pampalona, tècnica del Departament de Patrimoni Cultural, i Juan Antonio Olañeta, un referent en aquest àmbit.

El Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports facilitarà a la Fundació Santa María la Real la documentació històrica, així com els documents tècnics i les fotografies necessàries perquè l'obra sigui tan completa com sigui possible. De la mateixa manera que s'encarregarà de la correcció de la traducció al català i de l'elaboració de la versió dels textos en francès. Per la seva banda, la Fundación Santa María la Real s'encarrega del treball d'edició i producció del volum, que formarà part dels més de 60 volums que conformen l'Enciclopèdia.