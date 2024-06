Andorra està per sota la mitjana de l'OCDE en l'informe PISA

L'informe PISA del 2022 demostra que el sistema educatiu andorrà està per sota de la mitjana dels països de l'OCDE en cadascun dels tres àmbits d'avaluació: lectura, matemàtiques i ciències. En primer lloc, pel que fa a la lectura, Andorra està a només nou punts de la mitjana -476 a 467-, l'aspecte en què més a prop s'hi situa. En segon lloc, amb les matemàtiques, la diferència és de 22 punts -472 a 450. Finalment, la distància més llunyana és amb les ciències -484 a 459. La dada més preocupant és aquella que mostra com l'alumne que fa les proves amb la llengua parlada a casa és d'un 43% al principat, mentre que la mitjana de la UE és del 83%.

"L'escola andorrana ha estat 10 anys en un procés de transició que ja donem per acabat, però ha sigut complex i l'ha afectada de forma medul·lar", ha dit el ministre d'educació, Ladislau Baró, aquesta tarda en la compareixença al consell general per la presentació de l'avaluació del sistema educatiu. Baró ha reconegut que "és bo avaluar-se, tot i que falta sedimentació". A més de l'avaluació de PISA, també s'han presentat avaluacions del rendiment de l'alumne fetes des de dins del país, a infants de l'últim curs de primera i segona ensenyança i de comprensió escrita i expressió escrita. L'estudi s'ha fet sobre el català, el francès i les matemàtiques.

"Cal introduir millores de correcció, les quals han de tenir una intensitat especial", ha manifestat Baró. Per això, juntament amb les avaluacions s'han exposat les millores que es volen dur a terme. Entre elles destaquen la revisió del marc curricular, del model d'avaluació o dels perfils professionals dels educadors, a més de voler presentar el setembre un pla integral per al bon ús de la tecnologia. "El repte és continuar millorant l'escola andorrana, no crec que calgui fer un pacte d'estat però si intensificar el diàleg entre partits", ha expressat Baró, que ha demanat "no fer guerra política" entorn l'educació.