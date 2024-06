Andorra acollirà el primer fòrum digital de l’espai iberoamericà

La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i el secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, han presentat aquest dilluns el primer Fòrum digital iberoamericà, que acollirà Andorra sota el títol 'Aliances Publicoprivades per a la Transició Digital. Infraestructures per a la connectivitat universal'. La trobada neix fruit del compromís que es va adoptar durant la Cimera Iberoamericana que va acollir el Principat el 2021.

El fòrum està organitzat de forma conjunta entre el Govern i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) amb un primer objectiu de generar un marc d'aliances necessari per superar les bretxes en l'accés a la tecnologia digital que encara persisteixen a la regió.

Segons les últimes dades publicades per l'Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) que mesura el progrés dels països europeus en la transició digital, Andorra continua sent líder europeu en infraestructures de telecomunicació i també en l'ús d'internet. Amb l'elecció d'aquesta temàtica per al primer fòrum digital iberoamericà, el Principat pot aportar diferents elements per fomentar la digitalització a tota la regió iberoamericana, on més d'un 30% de la població actualment no pot fer un ús adequat de les eines digitals.

A la trobada hi prendran part de forma presencial prop de mig centenar de persones, entre representants del sector públic, empreses de telecomunicacions, entre altres. També es podrà fer un seguiment telemàtic de la reunió. Amb motiu de la celebració del fòrum, es desplaçarà fins a Andorra el secretari general de la SEGIB, Andrés Allamand, qui farà l'obertura juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot.

Tor i Rossell han explicat que aquesta primera trobada té una vocació de continuïtat amb la voluntat que l'any que ve tingui lloc una nova trobada sobre competències i serveis digitals i, a partir d'aquí, acollir el fòrum digital de forma bianual a Andorra.

Durant el fòrum, tal com ha destacat Rossell, es tractaran quatre blocs que abordaran: els principis i drets dels entorns digitals; els reptes de la connectivitat a Iberoamèrica; el desafiament de la regulació; i, les aliances publicoprivades per al desplegament de la infraestructura.