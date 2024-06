25 euros per un paquet de tabac el 2040

El preu d’un paquest de tabac ros a França oscil·la actualment entre els 12 i els 12,5 euros. Si prospera la proposta dels senadors francesos Élisabeth Doineau (centrista) i Cathy Apourceau-Poly (comunista) el preu d’un paquest de tabac podria costar a França 25 euros l’any 2040. Els dos senadors van fer una quinzena de propostes en un informe sobre “el comportament de la fiscalitat en salut”, les conclusions del qual van ser adoptades fa dues setmanes per la Comissió d’Afers Socials de la cambra alta francesa. Es van adoptar poc abans que el president de França i Copríncep, Emmanuel Macron, dissolgués l’Assemblea Nacional i convoqués eleccions legislatives després de la victòra de l’extrema dreta a les eleccions europees.

Els dos senadors recomanen continuar incrementant els impostos sobre el tabac. L’informe diu que “cal augmentar el preu dels productes del tabac un 5% anual (3,25% sense incloure la inflació si és de l’1,75%) fins al 2040”, cosa que “permetria augmentar el preu d’un paquet de cigarrets d’uns 12 euros avui a 25 euros el 2040”.

Cal recordar que a final del mes de novembre de l’any passat, el govern francès va anunciar un nou pla per combatre el tabaquisme. Es tractava d’augmentar el preu progressivament dels paquets de tabac i alhora ampliar els llocs públics on està prohibit fumar, entre els quals els parcs. En el seu dia, el ministre de Sanitat, Aurélien Rousseau, va assegurar que “les zones sense fum seran la norma”. Per al govern francès, deia el ministre, augmentar el preu és “la mesura més efectiva contra el tabac”, com ho avalaria també l’OMS i “estudis independents”. El govern gal també volia prohibir les cigarretes electròniques d’un sol ús, que Rosseau considerava una “aberració” tant des del punt de vista mèdic com mediambiental, mentre que les farmàcies poden prescriure tractaments substitutius de la nicotina.

Ara mateix s’ha de veure què passarà amb les mesures antitabac del govern francès tenint en compte que l’executiu que surti de les properes eleccions legislatives (convocades per Macron per al 30 de juny en primera volta i per al 6 de juliol, en segona) pot decidir no seguir amb aquesta política tan restrictiva respecte al tabac.