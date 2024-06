El PS demana pels reglaments per a la donació d’òrgans, cèl·lules i teixits

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i consellera general, Susanna Vela, ha entrat una pregunta oral sobre el desenvolupament normatiu per a la donació i obtenció d’òrgans, cèl·lules i teixits.

La consellera general socialdemòcrata ha recordat en una nota de premsa que la Llei 34/2018, del 20 de desembre d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang preveia el desenvolupament reglamentari per a la donació i obtenció d’aquests en un termini d’un any a partir de l’entrada en vigor de la llei i que dita normativa encara no s’ha aprovat. Per aquest motiu, Vela ha demanat en quin estat es troba l’elaboració dels reglaments per a la donació i obtenció d’òrgans, de cèl·lules i teixits.

La qüestió es formularà a la propera sessió de preguntes del Consell General, prevista per dijous 20 de juny a les 16 hores.