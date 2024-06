El govern espanyol intenta cobrar les multes de trànsit

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La mosca de l’impagament de les multes de trànsit de vehicles andorrans ja fa un temps que comença a estar darrere les orelles de les institucions governamentals del veí del sud. Tant és així que, segons han fet saber al Diari fonts properes a l’executiu central, es mostren “cansats” que “els vehicles amb matrícula andorrana cometin les infraccions i es deslliurin de pagar-les”. Expliquen que “sovint els andorrans corren molt” i que “tot aquell que fa una infracció en un país tercer l’hauria de pagar, independentment d’on vingui”.

Fa dues setmanes van arribar les primeres xifres d’aquesta problemàtica que fa temps que s’arrossega. Amb dades del Servei Català de Trànsit (SCT), la comunitat autònoma veïna hauria deixat d’ingressar entre dos i quatre milions d’euros l’any passat de conductors andorrans corresponents a multes d’excés de velocitat a les carreteres catalanes que no ha pogut cobrar –la forquilla resulta que la multa és de 100 euros, i que la reduïda és de la meitat, 50 euros–. Diversos mitjans catalans es van fer ressò que els radars fixos de l’SCT haurien caçat 41.241 vehicles amb matrícula andorrana conduint amb excés de velocitat, gairebé 113 cada dia. Del total de sancions només se n’haurien cobrat el 2%, és a dir, 861.

LA LLEI EUROPEA

De la mateixa manera que un ciutadà comunitari pot circular amb llibertat de moviment dins les fronteres de la UE, hi ha una directiva, anomenada EUCARIS, european car and driving license information system, que permet l’intercanvi transfronterer d’informació entre les diferents autoritats competents en matèria de trànsit. Aquesta cooperació entre els països permet compartir dades sobre el registre de vehicles, les llicències de conduir i la informació personal. El problema, però, és que els Vint-i-set no han establert cap mecanisme legal per obligar a pagar les sancions que es posen fora del país d’origen, i els estats membres no poden embargar un compte estranger per aquesta qüestió. El sistema està basat, doncs, en la bona fe dels conductors. La DGT espanyola informa que si a un ciutadà veí li arriba una multa d’un país de la UE, haurà de dirigir-se a l’administració nacional del país a través de la seva pàgina web o del consolat, perquè l’nformin de com pot procedir. Hi ha altres països, com Alemanya, Irlanda o els Països Baixos, on les multes s’executen per via judicial, per la qual cosa la sanció acabaria al jutjat penal.

PARTICULARITATS

EL VEÍ NO RECAPTA

LA LLEI DE LA UE, ESTÈRIL

ENDURIMENT NORMATIU

