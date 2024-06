Gairebé exhaurides les entrades per a l’espectacle ‘Sublim’

El nou espectacle del Cirque du Soleil per aquest estiu, Sublim, escalfa motors i es prepara per a la primera actuació de l’estació, que serà el proper 6 de juliol. Qui vulgui veure l’estrena de l’espectacle de la companyia canadenca i encara no tingui entrada s’haurà d’afanyar perquè dels 3.500 seients de la carpa situada al terreny de l’antiga plaça de braus, a Prada Casadet, queden poc més de 150 entrades a la venda que es poden adquirir a la web visitandorra.com

Per a la resta d’actuacions –enguany el Cirque du Soleil oferirà 21 sessions de Sublim– encara queden força entrades a la venda. Només el dissabte 3 d’agost, dia de la penúltima actuació, hi ha menys entrades a la venda que el dia del debut. A hores d’ara n’hi ha a la venda poc més d’una cinquantena. L’any passat, sota el nom de Festa, van veure l’espectacle de la companyia canadenca unes 70.000 persones, és a dir, el 91% de l’aforament de Prada Casadet. La pàgina web del Cirque du Soleil fa setmanes que publicita l’espectacle dissenyat exclusivament per a Andorra. Parla sobre la sinopsi de l’espectacle que descriu com la història d’“un dissenyador d’alta costura que a l’ocàs de la carrera està preparant la seva retirada. Però abans de tancar la seva boutique, uns maniquins cobren vida misteriosament i executen una sèrie de colorits números acrobàtics que evoquen la carrera creativa del prolífic modista des dels inicis fins a les millors col·leccions”. La web de la companyia canadenca no revela gran cosa del que es podrà veure a Andorra del 6 de juliol al 4 d’agost. Sí que es pot veure com serà l’escenari de Sublim i s’explica que el marc musical de l’espectacle està inspirat en el repertori del Cirque du Soleil, amb molts instruments de corda. “Els arranjaments juguen amb les èpoques i els estils. A partir d’una música èpica, gairebé lírica, l’espectacle evoluciona cap a sons més percussius, rítmics i festius, acompanyats per una cantant que interpretarà les cançons en directe sobre l’escenari”.