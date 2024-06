Espanya veu un problema que Andorra no doni

Els governs espanyols i andorrà estan mantenint contactes per solucionar la problemàtica que tenen persones d’algunes nacionalitats per arribar a Andorra a través de l’espai Schengen amb l’objectiu de treballar, gairebé sempre per territori espanyol. Fonts diplomàtiques espanyoles apunten que l’estat veí està subjecte a la normativa europea i els seus consolats no poden expedir visats, encara que siguin de trànsit, sense tenir la plena certesa que el demandant té la residència i treball assegurada a Andorra, cosa que actualment no passa.

Aquest és un dels motius per entendre, per exemple, la impossibilitat dels ciutadans filipins per arribar a Andorra a treballar. En canvi, ciutadans d’alguns països hispanoamericans no necessiten el visat per aterrar a Espanya com a turistes. Madrid comença a estar preocupada perquè ha detectat que en determinades condicions, treballadors d’aquests països que es queden sense feina a Andorra es traslladen a alguna ciutat espanyola per viure de manera irregular, sobretot a la Seu d’Urgell, on poden reagrupar la família.

Per aconseguir la màxima transparència i evitar transgredir la normativa europea, Espanya creu que la solució passa perquè Andorra expedeixi els seus propis visats per facilitar el permís de trànsit per l’espai Schengen. Òbviament, el Principat no pot obrir una xarxa consular per tot el món, però l’opció proposada és que tots els tràmits es puguin fer online, de manera que les persones amb destí Andorra vinguin amb tota la documentació exigida –prova mèdica inclosa– i hi hagi la certesa que el final del viatge és el país pirinenc. Seria una fórmula similar al Sistema Electrònic d’Autorització de Viatge (ESTA) per anar als Estats Units.

Espanya atorga visats turístics (durada de tres mesos) i de residència i treball. El visat de trànsit és factible, segons les fonts, sempre que s’acrediti amb un visat de destinació. Aquest és el motiu pel qual els filipins troben impediment per arribar a Andorra, a diferència d’altres nacionalitats que poden viatjar sense visat en qualitat de turista, només demostrant que tenen vol de tornada, hotel d’allotjament i diners per a l’estada. “Són les normes Schengen que el Govern espanyol està obligat a acatar”, remarquen les fonts diplomàtiques, que recorden que Andorra, “al bell mig d’Europa”, és dels pocs països que no emet visats.

Fa anys aquest problema era irrellevant perquè la majoria d’immigrants eren espanyols o portuguesos, però després de la pandèmia s’ha fet un gir cap a Sud-amèrica i l’arribada més massiva de ciutadans d’aquest continent està afectant de manera col·lateral a Espanya, especialment en casos de persones que, per diferents motius com perdre la feina, queden en situació d’irregulars. Durant el període de covid, Andorra lliurava un document que precisava que el ciutadà filipí estava pendent de la revisió mèdica per ocupar un lloc de treball, pràctica que es va deixar de fer.

Fins i tot amb les persones denominades extracomunitàries de Sud-amèrica que al·leguen que venen a Andorra a treballar, Espanya no té una fiabilitat plena que s’aturin pel camí i per això exigeix que s’acrediti de manera “fefaent” que el demandat té una feina emparaulada. En resum, les fonts diplomàtiques conclouen que “si Andorra dona un visat, fer-ne un de trànsit seria quasi automàtic”, i d’aquesta manera s’evitarien obstacles. I recorden que els consolats espanyols necessiten aquest visat perquè un contracte de treball no és suficient: “Pot ser fictici o simplement no presentar-se a Andorra.”

És un fenomen que “ha costat identificar” i que res té a veure amb les relacions bilaterals, sinó a les exigències de l’espai Schengen. El visat de turisme o Schengen vol dir adoptar la capacitat d’entrar i quedar-se a Espanya de manera legal durant un màxim de 90 dies, i permet també anar a un altre país que formi part de l’espai Schengen.

NOVETATS

Espanya, igual que altres països d’aquesta àrea, implementarà a partir de la meitat de l’any que ve noves regles d’entrada que exigiran als ciutadans de més de 60 països, exempts de visat anteriorment, obtenir una autorització de viatge per ingressar. Els viatgers afectats hauran de completar una sol·licitud en línia. Actualment, només els ciutadans llatinoamericans de Belize, Bolívia, Cuba, Equador, Haití i República Dominicana necessiten obtenir un visat per viatjar per turisme a Espanya.