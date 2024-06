Detingut un home per atacar amb una arma blanca a la Massana

La policia va detenir dissabte al migdia a la Massana un home de 43 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per agredir-ne un altre amb una arma blanca. La víctima s'hauria aturat al matí en un carrer de la parròquia esperant que s'alliberés un lloc per estacionar el seu cotxe quan el presumpte agressor, que passejava amb els seus gossos de raça potencialment perillosa, li hauria recriminat que estigués mal aparcat i haurien discutit.

Un cop estacionat el vehicle, el conductor hauria entrat en un comerç de la zona i, des de l'interior, hauria vist com el presumpte agressor llançava la defecació d'un dels gossos sobre el seu cotxe. En aquell moment hauria sortit de l'establiment amb una forca exposada a la botiga com a precaució per protegir-se en cas d'un possible atac dels gossos, hauria seguit l'altre home fins a un portal i li hauria pres un dels gossos per evitar que marxés del lloc i trucar a les autoritats.

Un conegut del presumpte agressor li hauria barrat el pas i en aquell moment és quan l'home de 43 anys hauria esgrimit una arma blanca i hauria comès l'agressió produint-li un tall profund en una mà i un petit tall al coll. La víctima hauria tornat llavors al comerç per refugiar-se, el presumpte agressor l'hauria seguit per recuperar la corretja del seu gos i, un cop recuperada, hauria marxat. La Policia el va localitzar i controlar poca estona després.

D'altra banda, aquesta passada nit, la policia també ha detingut dos homes, de 50 i 54 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol amb taxes d'1,27 i 1,05 respectivament.