Andorra s’adhereix a la declaració conjunta adoptada a la Cimera per la pau a Ucraïna

El cap de Govern, Xavier Espot, ha participat aquest diumenge a la taula rodona titulada 'Dimensió humana', que s'ha dut a terme en el marc de la Cimera per la pau a Ucraïna, celebrada a Bürgenstock (Suïssa). Un esdeveniment que ha conclòs aquest diumenge, després d'un cap de setmana de trobada d'alts representats polítics d'arreu per impulsar un futur procés de pau entre Ucraïna i la Federació Russa.

A la taula de treball, a la qual han assistit una trentena de delegacions representants de governs, organismes i organitzacions internacionals, s'han tractat les conseqüències per a la població civil del conflicte bèl·lic a Ucraïna. La taula s'ha centrat, especialment, a trobar solucions per garantir la protecció dels drets i llibertats dels infants en el context d'aquesta agressió armada, en compliment del dret internacional humanitari. En conseqüència, Espot ha participat en la reunió plenària, liderada per la presidenta de la Confederació Suïssa, Viola Amherd, i el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, on els diferents caps d'Estat i de Govern i els alts mandataris dels organismes internacionals han debatut sobre les diferents vies per impulsar un diàleg diplomàtic, al més alt nivell, que condueixi a un alto el foc i a la pau a Ucraïna.

Així, la Cimera ha posat el punt final amb una declaració conjunta, a la qual s'ha adherit Andorra, que reclama seguretat nuclear, preservar el flux d'aliments, l'alliberació dels presoners de guerra i aturar la deportació dels infants ucraïnesos desplaçats il·legalment. El comunicat conjunt apel·la a la implicació, el compromís i el diàleg de totes les parts per emprendre passos concrets en aquests àmbits i impulsar el camí de la pau, d'acord amb els principis de respecte a la integritat territorial i a la sobirania de tots els estats de la Carta de les Nacions Unides per assolir una pau global, justa i duradora a Ucraïna.

Reunions bilaterals

Durant les dues jornades de treball a la Cimera per la pau a Ucraïna, Espot ha tingut l'oportunitat de tractar la cooperació bilateral amb el primer ministre d'Irlanda, Simon Harris; amb el primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis; amb el primer ministre de Croàcia, Andrej Plenković; i amb el primer ministre de Luxemburg, Luc Frieden.

El cap de Govern també ha mantingut un intercanvi amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, amb qui ha comentat l'agenda europea i els pròxims passos pel que fa a l'Acord d'associació amb la UE.