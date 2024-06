Intercanvi d’experiències en benestar digital entre Govern i la Unesco

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, es va desplaçar ahir fins a la seu de la Unesco a París per reforçar les sinergies i l’intercanvi amb l’ens internacional. Rossell va reunir-se amb el subdirector general de la Unesco per a la comunicació i la informació, Tawfik Jelass, amb qui va signar una carta d’intencions per compartir experiències en matèria d’ètica i governança de les plataformes digitals. L’entesa permet cooperar en diferents àmbits vinculats a la digitalització amb l’objectiu fonamental de facilitar a tothom el lliure accés a la informació.