Espot creu que l’acord farà d’Andorra un pol econòmic al Pirineu

El cap de Govern, Xavier Espot, va assegurar ahir que l’acord d’associació amb la Unió Europea –que es votarà en referèndum el 2025– ha de “facilitar la internacionalització” de les empreses andorranes.

Ho va dir en la cloenda de la 35a Trobada Empresarial al Pirineu, que s’ha celebrat des de dijous a la Seu d’Urgell i en la qual també ha participat el president de la trobada, Josep Serveto. Espot va afegir que l’acord permetrà l’homologació dels productes andorrans en el mercat interior europeu, al qual tindran la possibilitat d’accedir de manera progressiva.

Espot va manifestar que havia escoltat “amb molta atenció” les reflexions de l’exprimer ministre italià Enrico Letta, ja que el full de ruta que està traçant la UE demostra que “Europa està per la labor de ser competitiva, de ser cada cop més pròspera i que, per tant, aquest és l’espai al qual nosaltres ens hem d’aproximar”. També va remarcar la voluntat d’Andorra de tenir un “rol de lideratge” a la zona pirinenca i ser un “pol econòmic” que pugui portar “prosperitat econòmica” a les zones veïnes.

El cap de Govern va subratllar la necessitat que el creixement econòmic que està experimentant el país també es tradueixi en un creixement en altres sectors com l’esport, la salut o el sector financer, així com l’educació, i va celebrar que en els últims anys hi ha hagut un increment de les inversions estrangeres en sectors innovadors, i que també han aparegut empreses “amb talent i inversió local”.

“Sabem que per consolidar aquest procés i per poder donar suport i facilitar que les empreses puguin créixer des d’Andorra és molt important l’acord d’associació amb la UE”, va afegir.

La segona jornada va arrencar amb la conferència del ministre d’Indústria i Turisme del govern espanyol, Jordi Hereu, Liderant la transformació industrial i el turisme del futur, en la qual va subratllar que la necessitat de “repartir el turisme” creixent que rep Espanya ha de ser “una gran oportunitat per als Pirineus”, i va recordar que l’any passat es van moure mundialment 1.300 milions de persones i que el 55% va venir a Europa.

Prèviament a la cloenda, el professor d’Economia de la Universitat de Columbia a Nova York, Xavier Sala i Martín, en va oferir una en què va detallar els grans reptes d’Europa de cara al futur, posant l’accent en la intel·ligència artificial. En aquest sentit, va exposar que una de les principals necessitats és la retenció de talent, ja que “els líders actuals que estan desenvolupant IA són europeus, però fan la seva feina a Amèrica”.