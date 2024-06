Els psicòlegs centralitzen denúncies per intrusisme

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Col·legi de Psicòlegs està decidit a frenar l’intrusisme professional i ha creat un apartat específic a la seva web, facilitant que qui s’hagi trobat un cas ho pugui posar en coneixement de l’ens. El col·lectiu argumenta que es tracta d’una iniciativa de sensibilització que vol “tant la protecció de la societat enfront de pràctiques que poden atemptar greument contra la salut mental de les persones, com la defensa de la psicologia i els interessos professionals dels col·legiats”. En aquest sentit, recorden la importància de “destinar esforços perquè les persones que necessitin ajuda psicològica siguin ateses per professionals formats i qualificats per oferir una atenció de qualitat en matèria de salut mental”.