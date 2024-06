La direcció del SAAS està oberta a negociar la prima per objectius

Dues setmanes després que el comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) reunís més de quatre-cents treballadors (entre vots presencials i delegats) per consultar-los sobre com procedir amb la demanda de recuperació de la DPO –la prima de desenvolupament per objectius perduda el 2012– i que s’acordés impulsar una demanda col·lectiva, la direcció de l’ens ha enviat un comunicat intern a la plantilla defensant que està oberta a negociar la instauració del complement i que en cap moment ha rebutjat valorar la petició dels representants dels treballadors i de la branca sanitària de l’USdA. El que reclamen i que reflectirà la demanda col·lectiva és cobrar de manera retroactiva la prima per objectius, des del moment que a través d’una disposició del pressupost de l’exercici del 2022 es derogaven les mesures de contenció salarial aplicades al personal del SAAS deu anys abans i que van incloure la supressió de la DPO. El que defensen els representants dels treballadors és que es tracta d’un frau de llei que s’ha de corregir. La direcció anuncia a la plantilla que ha fet una consulta jurídica a experts externs aliens a l’organització sobre aquesta qüestió.

La direcció argumenta que ja es va parlar de recuperar la DPO durant les converses per negociar el primer conveni col·lectiu de la institució i que amb els integrants de l’anterior comitè d’empresa es va acordar que el tema es reprendria en el diàleg per renovar-lo. Una negociació que l’actual comitè d’empresa defensa que s’ha d’iniciar ja i que fins ara la direcció havia posposat fins a sis mesos abans que s’esgoti l’actual, que serà l’octubre del 2025. Però a la nota assegura que les propostes que s’han rebut per al futur conveni col·lectiu s’estan analitzant i que la negociació s’iniciarà aviat. El missatge que s’hauria passat és de posar-s’hi al setembre.

De la mateixa manera l’òrgan de responsabilitat de la institució sanitària defensa que creu en el valor de la prima per objectius per reconèixer i afavorir el talent. Però argumenta que abans d’instaurar-la cal apuntalar el sistema per tal de garantir-ne un bon funcionament i que compleix amb la funció encomanada. La DPO era una mena de GAdA sanitari i el comitè d’empresa també ha usat l’argument que el Govern està treballant per recuperar-lo entre els treballadors públics per defensar que ha de retornar a l’hospital i la resta de centres sanitaris gestionats pel SAAS. S’ha calculat que la DPO suposaria uns tres milions d’euros anuals a repartir entre els 1.200 treballadors de la parapública. La reclamació retroactiva en serien sis, atès que es defensa que s’ha de cobrar ja des del 2022, com una mensualitat extra.

Els promotors de la demanda col·lectiva s’han emplaçat al final d’aquest mes per presentar-la. Serà una acció conjunta amb la suma dels diferents treballadors que s’hi uneixin a títol individual. A principi d’aquesta setmana la branca sanitària de l’USdA informava que ja havien manifestat la voluntat de presentar-la 162 treballadors.

En l’escrit adreçat als treballadors s’assegura el compromís amb la millora de les condicions laborals de la plantilla i es demana confiança. DPO a banda, en l’assemblea del 30 de maig passat el comitè d’empresa va informar els treballadors de la resta de propostes que s’han adreçat als responsables de la parapública, de tipus econòmic i també de conciliació. S’han formulat propostes de reducció horària, de facilitar guarderia als treballadors, d’ajudar els que tingui persones a càrrec i també instaurar plusos de perillositat. De moment, afirmen, sense resposta.

LA PROPOSTA

1 UN TEMA A ABORDAR EN EL PROPER CONVENI

La direcció exposa que es va parlar de la recuperació de la DPO en la negociació del conveni col·lectiu, però que es va acordar deixar-ho per a la renovació.

2 APUNTALAR EL SISTEMA D’AVALUACIÓ

Els responsables de la parapública sostenen que creuen en la fórmula de la DPO, però que cal un treball previ per garantir objectius i avaluació idonis.

3 DEMANA CONFIANÇA AL PERSONAL

Es demana confiança a la plantilla en un moment en què plana una demanda reivindicant que recuperar la DPO és un mandat legal que ara s’està incomplint.