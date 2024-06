El Consell reactiva el projecte per a la indústria del cànnabis

El Consell General va viure ahir la seva tercera i última jornada del debat d’orientació política en què, entre altres mesures, es va aprovar que Govern tiri endavant un projecte de llei sobre la indústria del cànnabis “terapèutic i medicinal”. Un matís, el de ressaltar l’ús, que DA va voler que quedés escrit i aclarit en el primer punt de l’acord del text que van presentar el vespre anterior a Sindicatura els seus companys de la majoria, Ciutadans Compromesos. “Afegim a l’acord les dues paraules per fer un incís molt clar que, en cap cas, estem parlant d’altres usos del cànnabis”, va puntualitzar el líder de CC, Carles Naudi. La mesura va comptar amb un ampli suport de la càmera, però no amb unanimitat, atès que el PS van abstenir-se a causa del tercer punt de l’acord, que encomana a l’executiu d’analitzar si la futura indústria pot suposar una font d’ingressos per a l’Estat i que pugui nodrir un futur fons sobirà. “A nivell de tècnica legislativa no ens sembla gaire assenyat una llei que faci referència a un ens, organisme o estructura jurídica, com és el fons sobirà, que encara no s’hagi creat”, va comentar la presidenta parlamentària del PS, Judith Casal, que es va mostrar, això sí, d’acord amb el contingut general.

“Afegim a l’acord ‘terapèutic’ per fer un incís molt clar que, en cap cas, parlem d’altres usos” Carles Naudi, President de CC

El matís del partit governant, però, exclou de les casuístiques la regulació de l’ús lúdic del cànnabis, que tanta cua ha portat les darreres setmanes arran de l’empresonament d’un jove que fa més de vuit mesos que està en règim preventiu per intentar travessar la frontera amb 500 grams de CBD. Una de les veus més discordants amb Govern va ser la presidenta d’Andorra Endavant, que va fer una proposta per regular al Principat el seu consum d’acord amb la regulació europea. Malgrat això, ahir Montaner va “celebrar” el “canvi de voluntat de la majoria” i va remarcar que al seu partit li és “igual que es faci via projecte o proposició de llei, perquè no estem obsessionats amb el rèdit polític”. Tot i això, va demanar “celeritat” al ministre Casal.

“No ens sembla gaire assenyat que es parli d’un fons sobirà quan encara no s’ha creat” Judith Casal, Consellera general del PS

Aquesta va ser una de les 24 mesures que van votar-se ahir en el tancament del debat, de les quals es van aprovar 15 i la majoria va tombar-ne set, cinc de les sis d’Andorra Endavant, una de Concòrdia i una altra del PS –Concòrdia va unificar la seva sobre la pervivència del sector primari dins de la CC. Entre les rebutjades, la del tercer pagador, la de la gratuïtat d’una activitat extraescolar a escolars –per ser competències comunals, va al·legar la majoria– o la del compliment dels terminis de Govern de les resolucions del legislatiu. En aquest punt precisament és on van saltar més espurnes de la minoria cap a l’executiu, ja que Concòrdia va posar en relleu que només un 34% de les propostes de resolució aprovades pel legislatiu van executar-se en els terminis acordats. La consellera general del partit, Núria Segués, va manifestar que “és una llàstima la falta de corresponsabilitat de la feina entre Govern i el legislatiu”; el president del PS, Pere Baró, ho va trobar una “oportunitat perduda” de transparència i compromís i la líder d’AE, Carine Montaner, va anar una passa més enllà i va dir que “el Consell mana, si el ministre no compleix les obligacions, que se’l destitueixi”. Espot va sortir al pas de les crítiques “per les constants al·lusions” expressant que “sembla que s’estigui posant en tela de judici polítics i treballadors”.

“Celebrem el canvi de voluntat de la majoria i demanem celeritat al ministre Casal” Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant

ESPOT VEU BÉ LA MESURA, PERÒ AVISA QUE NO POT SER LA "PANACEA" El cap de Govern, Xavier Espot, va posar en relleu que el cànnabis terapèutic i medicinal “pot ser un sector que permeti la diversificació i pot suposar una font d’ingressos per a l’Estat i també per al nostre sector primari, que està en procés de reconversió”, però també va advertir que no creu que “hagi de ser la panacea” ni que “ho haguem de fiar tot a aquest sector per a la prosperitat del Principat”. En aquest sentit, va apel·lar a continuar treballant amb prudència perquè es tracta d’un sector que “genera riscos i que no és neutre”, i per aquest motiu “s’ha d’analitzar detingudament”. El cap de Govern va fer aquestes declaracions en la cloenda de la 35a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, en què es va marcar que en aquest mandat s’hi pugui acabar legislant.