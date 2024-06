Cars for smiles arriba a Andorra i permet a 15 adolescents pujar a supercotxes

Cars for Smiles, el moviment solidari sense ànim de lucre que va néixer fa 10 anys a Barcelona per portar l'alegria i la motivació a infants i adolescents amb malalties greus, ha celebrat avui dissabte 15 de juny al Circuit Andorra Pas de la Casa la seva primera edició en terres andorranes.

L'esdeveniment, que ja fa més de 10 anys que se celebra a Barcelona i més recentment també a Madrid i a Salamanca, ha reunit una quinzena d’adolescents de copilots i els corresponents pilots. Alguns dels cotxes participants han estat vehicles exclusius de mítiques marques com Aston Martin, Ferrari o Porsche. Però també s’hi ha afegit alguns models clàssics que han fet les delícies dels més joves. Entre els pilots destacats, s’ha compatat amb la participació de la Margot Llobera, participant al Rally Dakar, i amb Patrick Lemarié, que entre altres, ha estat pilot de proves de Fórmula 1 i actualment és el fundador i director de l’escola de pilot Feed Racing. La jornada ha començat a les 9.30 hores amb l’arribada dels primers cotxes al punt de trobada (Plaça del Dos Valires a Escaldes-Engordany) i ha seguit amb la presentació del projecte i un esmorzar a la Sala d’Actes d’Andbank. Cap a les 11.45 hores s’ha sortit cap al Circuit Andorra Pas de la Casa. A partir de les 13.00 hores ja al circuit, s’han fet diverses rondes de rodatges i experiències a bord dels supercotxes, amb la participació dels adolescents com a copilots. L'acte ha continuat amb un dinar al mateix circuit, i s’ha tancat a la tarda amb una visita al Museu de la Moto a Canillo.

El propòsit d'aquest projecte és crear il·lusió i somriures als joves que pateixen una situació de vulnerabilitat, sigui pel motiu que sigui, així com brindar suport a les seves famílies. A més de proporcionar-los una experiència única i motivadora, els diners recaptats a través de les donacions que realitzen els pilots (propietaris dels vehicles) són destinats 100% al projecte de colònies de tardor “Desconnectar per connectar” que organitza Creu Roja Andorrana per aquests mateixos infants i adolescents. En total, s’han recollit 4.185 €, tot i que es poden veure incrementats en els propers dies perquè encara està obert el canal de donacions al web www.carsforsmiles.org