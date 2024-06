“Regal de comunió”

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mig somriure se li escapava a Xavier Espot quan, a l’inici de la seva intervenció, al·ludia a Concòrdia per la “nota discordant” del discurs del líder de la formació. “Una nota discordant que, no ho dic per les branques d’arbre o els bocins de pedra que molts ens hem trobat aquest matí al nostre escó, com si la taula que tinguéssim davant no fos del Consell General sinó la del dinar d’una primera comunió”, va comentar sorneguerament el cap de Govern.

Amb un to afable, Escalé, en el seu torn, va respondre al demòcrata que “em sap greu que no li hagi agradat el souvenir que li hem deixat damunt de l’escó, era una referència simbòlica d’una problemàtica greu que pateix el nostre país”, va manifestar, afegint que “no hem de caure en el pessimisme ni en declaracions altisonants, però és evident que a Andorra s’ha construït massa”.

Tal com va explicar el cap de Govern, tant els consellers generals com la premsa es van trobar, en arribar al matí, bocins de pedres, plantes o fins i tot branques d’arbre en els seus seients. En la intervenció inicial del líder de Concòrdia, Escalé va defensar el simbolisme del gest definint-lo com “una petita col·lecció de tragèdies urbanístiques”. Aquestes “tragèdies” són “un recordatori del mal que hem fet i que estem fent al territori”, va comentar el president de la formació, que va vehicular amb elles la seva crítica a “l’èpidemia constructiva” que viu i ha viscut el país.