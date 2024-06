La majoria tomba un terç de les resolucions sorgides del debat d'orientació

La jornada de tancament del debat d'orientació política s'ha tancat amb la votació de les propostes de resolucions, de les quals s'han aprovat 15 i la majoria n'ha tombat vuit - Concòrdia ha unificat la seva dins de la CC sobre la pervivència del sector primari. Entre les rebutjades, la del tercer pagador, la de la gratuïtat d'una activitat extraescolar a escolars -per ser competències comunals, ha dit la majoria- o la dels compliment dels terminis de Govern de les resolucions del legislatiu, un punt que ha encès un debat entre la minoria i la majoria conjuntament amb Govern. "És una llàstima la falta de corresponsabilitat de la feina entre Govern i el legislatiu" ha manifestat la consellera general de Concòrdia, Núria Segués, el grup que l'ha proposada. Des d'Andorra Endavant, la seva presidenta, Carine Montaner, ha expressat que "la feina del legislatiu és paper mullat, votem iniciatives aquí que després no es compleixen".

Per la seva banda, el president del PS, Pere Baró, ha acusat Govern de fer màrqueting polític i ho troba una "oportunitat perduda" de transparència i compromís. El president parlamentari de DA Jordi Jordana, li ha replicat que són ells qui fan "màrqueting parlamentari". Ha intervingut, fins i tot, el cap de Govern, per les "contínues" al·lusions. "És cert que amb la càrrega de feina que tenim no poguem complir amb tots els terminis, però sembla que aquí s'estigui posant en tela de judici a polítics i treballadors", ha comentat el mandatari demòcrata. La presidenta parlamentària del PS, Judith Casal, li ha respost que ells "en cap moment hem fiscalitzat la feina dels treballadors".

De les 16 mesures aprovades, en destaca la voluntat de collar els comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany perquè tinguin els estudis de càrrega, com a molt tard, el 31 de juliol.