L’USdA espera que l’adhesió a l’OIT millori el marc legislatiu laboral

La reforma del Codi de relacions laborals no és una reivindicació nova. Fa temps que la Unió Sindical d’Andorra (USdA) hi insisteix i, de fet, està sobre la taula en les converses que el sindicat i patronal mantenen periòdicament sota el paraigua del Consell Econòmic i Social (CES), en què la prioritat és consensuar l’increment dels salaris de l’any vinent sense la intervenció del Govern, però que també té un punt de gran transcendència com és l’acomiadament lliure o no causal.

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, va manifestar a principi de mes que preveu entrar a l’Organització Internacional del Treball (OIT), però que primer cal saber amb exactitud què comportaria. Les declaracions han estat acollides amb expectació, però també de bon grat. Gabriel Ubach, secretari general de l’USdA, va recordar que fa un any des del sindicat es va fer aquest suggeriment i el cap de Govern, Xavier Espot, va respondre que “no toca”. També la ministra Tor va admetre que la incorporació a l’organització “portaria més drets als treballadors”, encara que va situar aquest fet en un horitzó llunyà, a final de la legislatura.

Els sindicalistes són conscients que tenen Europa i els organismes internacionals com a aliats per reforçar les seves tesis. L’acomiadament no causal, creuen, no està ben vist a Europa, tenint en compte la via de l’acomiadament improcedent. Espot, en una de les reunions per parlar de l’acord d’associació, va subratllar que aquest no obliga a posar un subsidi d’atur i a eliminar el comiat no causal. Tanmateix, la realitat és que empresaris i l’USdA estan treballant en la reforma laboral i el ministeri de Treball els han encarregat que s’assessorin per fer les seves propostes i intentar apropar posicions.

Per als sindicalistes, lògicament, el rovell de l’ou és l’acomiadament lliure. Ubach, tot i això, va precisar que no tenia clar si l’acord d’associació i l’OIT són compatibles amb aquesta fórmula, “però per a nosaltres és un canvi substancial que s’ha d’incloure en aquesta reforma”. El líder sindical va considerar que per tenir un model homologable s’han de signar convenis col·lectius i, per tant, és obligada la creació de comitès d’empresa. Ubach està convençut que pertànyer a l’OIT “suposarà una gran diferència respecte a l’actualitat”, i va aprofitar per llançar una crítica al Govern: “Han de saber quina Andorra volen, la de 150.000 persones en pisos pastera i famílies que no arriben a final de mes? Perquè això és el que s’està fent.”

Respecte a les converses sobre els salaris, el cap de l’USdA es va mostrar escèptic per la falta de dades que, segons ell, tenen per poder fer una proposta. “Desconeixem el poder adquisitiu d’Andorra i sense saber el cost de la vida es fa difícil donar xifres, encara que pels preus dels habitatges els sous haurien de ser molt més elevats, res a veure amb el que es paga actualment”, va concloure Ubach.