L’alça del PIB es modera a partir del 2026

El departament d’Estadística del Govern va fer pública ahir una anàlisi detallada de les previsions macroeconòmiques d’Andorra per al període 2024-2029, basant-se en modelitzacions estadístiques i sèries històriques. Les principals variables analitzades inclouen el producte interior brut (PIB), el valor afegit brut (VAB), la massa salarial, el nombre d’assalariats, el comerç internacional de béns i l’índex de preus de consum (IPC). Les previsions del PIB d’Andorra per als pròxims anys es fonamenten en la relació amb les economies de l’entorn (França, Espanya i el conjunt de la Unió Europea). Les previsions del PIB andorrà en termes nominals mostren un creixement constant amb una variació interanual del 4,5% el 2024 i el 2025, però que disminueix al 3,3% el 2026 i el 2027, per incrementar-se lleugerament al 3,4% el 2028 i al 3,5% el 2029. En termes reals, el creixement varia des de l’1,9% el 2024 fins a l’1,7% el 2029.