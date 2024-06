Govern i la UNESCO s'uneixen per intercanviar experiències en benestar digital

Aquest divendres el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, s’ha desplaçat fins a la seu de la Unesco a París per reforçar les sinergies i l’intercanvi amb l’ens internacional en aquesta matèria. Rossell ha mantingut una reunió de treball amb el subdirector general de la Unesco per a la Comunicació i la Informació, Tawfik Jelass, amb qui ha signat una carta d’intensions per compartir experiències en matèria d’ètica i governança de les plataformes digitals, segons ha apuntat l'executiu en un comunicat. La delegació andorrana s’ha completat amb l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega.

L’entesa permet cooperar en diferents àmbits vinculats a la digitalització amb l’objectiu fonamental de facilitar a tothom el lliure accés a la informació i baixar així les barreres que hi pugui haver per evitar la discriminació per raons de gènere, sexe o edat. Les dues entitats s’emplacen a poder treballar i intercanviar informació al voltant dels drets digitals dels ciutadans amb la finalitat que estiguin al centre dels processos de les plataformes digitals.

El comunicat també fa especial menció a la utilització de la intel·ligència artificial (IA) de forma ètica i confiable. En aquest punt, Rossell, ha lliurat a Jelass el codi ètic sobre la IA que el Govern fa poques setmanes ha aprovat i que té com a objectiu promoure un ús correcte d’aquesta nova eina i difondre recursos bàsics necessaris per interactuar-hi.

El document, adreçat al sector públic, privat i a la ciutadania en general, pretén servir de guia, a través de l'aportació d’algunes directrius i recomanacions, per tal de brindar suport per al desplegament adequat de la IA d'una manera fiable a Andorra. De fet, el secretari d’estat ha explicat que el text andorrà està alineat amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, entre els quals també hi és de model la Unesco, que ja han posat sobre la taula la necessitat d’avançar en aquesta matèria.