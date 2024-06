Espot es compromet a regular el cànnabis terapèutic aquesta legislatura

El cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu que el cànnabis terapèutic i medicinal "pot ser un sector que permeti la diversificació i pot suposar una font d'ingressos per a l'Estat i també per al nostre sector primari, que està en procés de reconversió" però també ha advertit que no creu que "hagi de ser la panacea" ni que "ho haguem de fiar tot a aquest sector per a la prosperitat del nostre país". En aquest sentit, ha apel·lat a continuar treballant amb prudència perquè es tracta d'un sector que "genera riscos i que no és neutre" i per aquest motiu s'ha d'analitzar detingudament.

La idea, ha dit, és que aquesta legislatura es pugui acabar legislant aquesta qüestió, però ha manifestat que el que no es pot fer és "legislar a cop de titular" o perquè ara hi hagi un cas concret perquè cal "atendre les conseqüències que aquesta legislació pot comportar". Ha recordat que en el treball "prudent" que es duu a terme hi ha implicats els ministeris de Medi Ambient, per la part agrícola; el de Salut, des de la perspectiva de salut pública i de les addiccions i el d'Interior, per la qüestió de seguretat.

Quant a una altra de les qüestions que han sortit en el debat d'orientació política, el de la reflexió per encarar les transferències, ha manifestat que tot i entendre "el recel" que aquest anunci pot haver suscitat en els comuns el que està "clar" és que cal "començar a fer una reflexió seriosa sobre el fet que els darrers deu anys els ingressos de l'Estat han crescut un 30% i, en canvi, les transferències als comuns, com a conseqüència del sistema de càlcul que preveu la llei s'han incrementat gairebé un 40%". "Les administracions locals tenen competències que no tenen una tendència expansionista o inflacionària i, en canvi, el Govern ha de satisfer la salut pública, l'educació pública, d'aquí poc quan ja no hi hagi reserves a la branca de jubilació haurà de pagar les pensions de la nostra gent gran i, per tant, aquí estem parlant de l'estat del benestar", ha defensat Espot que ha afegit que tot i que és una temàtica "molt delicada" cal començar a fer aquest debat a partir d'una "reflexió seriosa".

Espot ha fet aquestes manifestacions en acabar la cloenda de la 35a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu, en què ha intervingut l'exprimer ministre italià Enrico Letta, que precisament és l'encarregat d'analitzar com el mercat interior pot ser més competitiu. Espot ha manifestat que han escoltat "amb molta atenció" les reflexions de Letta, ja que el full de ruta que està traçant la UE demostra que "Europa està per la labor de ser competitiva, de ser cada cop més prospera i que, per tant, aquest és l'espai on nosaltres ens hem d'aproximar". També ha remarcat la voluntat d'Andorra de tenir un "rol de lideratge" a la zona pirinenca i ser un "pol econòmic" que pugui portar "prosperitat econòmica" a les zones veïnes.

A l'últim, i quant a la seva participació aquest cap de setmana a la Cimera sobre la pau a Ucraïna, que se celebra a Suïssa, el cap de l'executiu ha manifestat que Andorra ha tingut una posició "molt ferma i molt clara" des del principi del conflicte "posicionant-se a favor d'Ucraïna" i que, per tant, "des d'aquest punt de vista" Andorra no podia no ser present en aquesta conferència "on hi haurà tots els països que s'han alienat" en el mateix sentit.

Conferència de Sala i Martín

Prèviament a la cloenda de la Trobada Empresarial, el professor d'Economia de la Universitat de Columbia a Nova York, Xavier Sala i Martín, ha ofert una conferència on ha detallat els grans reptes d'Europa de cara al futur posant l'accent en la intel·ligència artificial. En aquest sentit, ha exposat que una de les principals necessitats és la retenció de talent, ja que "els líders actuals que estan desenvolupant IA són europeus, però fan la seva feina a Amèrica". D'altra banda, ha exposat que el segon repte és pels empresaris, els quals han d'impulsar "un canvi en l'organització de les empreses al voltant de la IA" tal com va fer Henry Ford amb la creació de la cadena de muntatge a principis del s. XX.

Finalment, la cloenda de la 35a Trobada Empresarial al Pirineu ha anat a càrrec del president Josep Serveto, i del cap de Govern. En primer lloc, Serveto ha assenyalat que enguany "tanquem una Trobada que ha mostrat el potencial del lideratge en propòsit que ens ha deixat moltes reflexions i feina per endavant". Al seu torn, Espot ha posat en relleu que es tracta "d'una cita absolutament imprescindible per al sector empresarial" i ha detallat com el sector ha sapigut tenir un paper clau a l'hora d'afrontar reptes socials i ambientals "per crear una societat més resilient i més justa".