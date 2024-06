Concòrdia veu una creixent ostentació

La segona jornada del debat d’orientació va començar amb la resposta dels grups parlamentaris al discurs del cap de Govern. La principal contraproposta de Concòrdia a les paraules d’Espot va ser l’anunci de l’entrada a tràmit parlamentari d’una proposició de llei de moratòria urbanística general. La moratòria anunciada per Cerni Escalé afectaria els plans parcials, la concessió de noves llicències i les edificacions plurifamiliars fora de nucli urbà. Concòrdia explica aquest moviment atesa “la inacció” amb què considera que actua el Govern. Una altra mesura “imprescindible” que va plantejar Escalé és la revisió profunda de la Llei del sòl. En això, va admetre, “coincidim amb el cap de Govern”. Amb aquesta revisió es busca introduir un criteri de temporalitat en el desenvolupament, establir límits quantitatius en l’ús dels recursos i revisar a l’alça els percentatges de cessió que permetin alliberar més espais urbans. En termes més generals, Escalé va oferir un perfil crític de la situació del país: “Mentre s’estanquen sous i oportunitats, creix la cultura de l’ostentació. La marca, el luxe i el pedigrí ofereixen un dur contrast enfront de la privació de béns essencials.”

Judith Casal, consellera del PS, va respondre a la petició feta pel cap de Govern pel que fa a la col·laboració entre administracions. Casal demana una relació entre els comuns i l’executiu més “lleial i inclusiva” i espera que es retorni a “l’esperit constructiu desplegat durant la pandèmia”. Per fer-ho possible, el PS proposa treballar per aconseguir “una nova llei de competències i transferències”. Pel que fa al model de creixement econòmic, Casal reclama al Govern “més planificació i més mesures compartides”. La consellera es pregunta: “Si encara no tenim discutit quin model d’estat volem, com volem créixer?” Quant a la crisi de l’habitatge, la consellera va celebrar la decisió del Govern d’acabar amb les mesures intervencionistes, però creu que encara queda camí per revertir la situació. El PS valora positivament les mesures anunciades ahir per Espot, tot i que lamenta que faltin les eines per aplicar-les (com ara un registre de la propietat). Sobre les decisions preses fins ara en aquest camp, Casal les va jutjar de “pegats”: “Cal pensar amb visió de futur.”

Malgrat reconèixer un “tarannà constructiu” entre els grups a l’inici de la legislatura, Carine Montaner, consellera d’Andorra Endavant, va retreure un “canvi de rumb” al Govern en matèria d’habitatge. Per Montaner, l’actuació de l’executiu ha consistit en una política de “pedaços” que “ens ha conduït a la gangrena actual”. La consellera va afirmar que la Taula de l’habitatge s’ha convertit en “un no-res” per culpa dels “anuncis unilaterals” del Govern. Pel que fa a la regulació dels residents, Montaner es mostrà a favor de mantenir els llindars econòmics actuals, ja que amb l’acord d’associació caurien: “Renunciar a la immigració selectiva és un gran problema”. En la seva rèplica, Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos, va defensar contundència per impulsar canvis legislatius per a “l’expulsió obligatòria” dels autors de delictes greus. Naudi també va demanar una reflexió sobre “la connectivitat” entre l’heliport, l’aeroport i el tren. Víctor Pintos, del Partit Liberal, va reclamar a l’executiu més inversió en matèria d’habitatge (“quan un país creix també ha de créixer la inversió”) i va retreure al Govern que aquesta qüestió “no va ser mai una preocupació, a excepció del tram final de la legislatura passada”.

En resposta als grups, Jordi Jordana, portaveu de la majoria, va reconèixer que “el creixement demogràfic no pot ser infinit”, per tant, cal “reequilibrar i reorientar” aquest augment. El creixement, però, va recordar Jordana, ha portat els indicadors econòmics “a l’alça”. En aquest sentit, el conseller es va mostrar prudent a l’hora de “carregar-se” el model actual si no es tenen “alternatives sòlides”. Jordana, a més, va avançar que el Govern treballa en la Llei òmnibus per “clarificar el parc immoble”. Una altra carpeta que s’ha obert és la de la modificació de la Llei d’ordenació del territori per “reordenar el creixement urbanístic”.

LES RECLAMACIONS

INVERSIÓ I CREIXEMENT EN PARAL·LEL

El Partit Liberal reclama a l’executiu una unificació de dades en matèria d’habitatge. “Els comuns han d’estar alineats amb l’interès del país”, va dir Víctor Pintos.

EXEMPCIÓ FISCAL DELS PROPIETARIS

Andorra Endavant proposa una mesura “essencial” en habitatge: l’exempció fiscal dels propietaris durant els tres anys de pròrroga dels contractes de lloguer.

MODEL DE PAÍS A LLARG TERMINI

El PS reclama al Govern actuar amb “més planificació i mesures compartides”. “No pot ser que les projeccions durin el que dura una legislatura”, acusa Casal.

NOVA MORATÒRIA URBANÍSTICA

Concòrdia anuncia l’entrada a tràmit parlamentari d’una proposició de llei de moratòria urbanística general. El partit veu “desordre” en l’acció de Govern.

REORIENTACIÓ JUSTA DEL CREIXEMENT

Jordana recorda l’alça dels indicadors econòmics, però la dada del PIB per càpita no és “tan favorable”: “El pastís creix, però ens toca una part més petita.”