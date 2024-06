CC vol una llei que explori la indústria del cànnabis

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una de les tres propostes de resolució que va entrar el grup de la majoria de Carles Naudi se centra a explorar com a alternativa econòmica i industrial per al sector ramader la regulació del cànnabis terapèutic i medicinal. La iniciativa de CC remarca com “d’indispensable” per al manteniment de l’equilibri paisatgístic és el sector i, per això, vol acompanyar la diversificació econòmica del sector per a la “pervivència de les explotacions”, exposa en l’escrit de resolució.