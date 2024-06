Aragonès és més partidari del tren

La 35a Trobada Empresarial al Pirineu, sota el lema Lidera amb propòsit, va començar ahir amb el discurs inaugural del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. En el torn de preguntes del públic, va sorgir la inquietud per conèixer l’estat dels estudis ferroviaris amb el Principat. Aragonès va assegurar que encara “s’estan duent a terme”, ressaltant el treball “molt positiu” amb les autoritats andorranes, que ha permès “recuperar les trobades anuals”.

Es va preguntar al president sobre l’aeroport de la Seu i si en el futur es podran fer exportacions per fomentar el mercat de la zona. El president català va ressaltar les oportunitats que ofereix tenir un aeroport, però va aclarir que és preferible “apostar fort per la xarxa ferroviària” per “reduir la petjada de carboni”.

El president català durant la conferència a la trobada.C. G.

L’exprimer ministre italià Enrico Letta, preguntat pels assistents, es va referir a l’acord d’associació amb la UE com un “win-win” per a ambdues parts, “tal com ha passat amb Islàndia”. L’exprimer ministre va afegir que l’acord permetrà a Andorra “tenir una relació amb una identitat independent” i jugar un paper més important als Pirineus. Letta va assegurar que “no serà una pèrdua d’identitat per a Andorra”.

En el torn de preguntes, es va plantejar la qüestió de com aconseguir més empreses competitives a Catalunya. En aquest cas, el president català va subratllar la necessitat d’“afavorir un finançament de llarg termini” i d’invertir en tecnologia. També va destacar la restricció de personal en el sector públic com un obstacle per potenciar l’administració i fer-la més àgil.

Un altre assistent va preguntar si seria millor invertir en tecnologia i implementar més robots a les empreses per reduir la immigració. Aragonès va respondre que, “des del meu punt de vista ètic, no som el Japó”, i va recordar que “les immigracions a Europa continuaran; cal saber gestionar-les i controlar-les”. Va afegir que “la taxa de natalitat se situa a l’1,2” i que la immigració compensa aquesta baixada de la natalitat.

Durant la seva intervenció a la trobada, Aragonès va fer referència a les eleccions europees i al “populisme de l’extrema dreta”, advertint que és “una amenaça per a Europa i per a Catalunya”. Un altre tema destacat va ser la recaptació d’impostos, que, segons el president, es podrà dur a terme “amb un acord amb l’Estat i una quota de solidaritat”, seguint l’exemple del País Basc.