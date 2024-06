Andorra exposa a l’ONU el model per garantir el vot dels discapacitats

El Govern va organitzar aquest dijous un acte a les Nacions Unides per explicar les mesures que s’han implementat a Andorra amb l’objectiu de reforçar la garantia de l’autonomia de l’exercici de vot per part de les persones amb discapacitat. Un esdeveniment paral·lel que es va emmarcar en la participació andorrana en la 17a Conferència dels Estats de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat (COSP17), que es va celebrar a la seu central de l’ONU a Nova York de l’11 al 13 de juny.

L’acte va començar amb unes paraules de l’ambaixadora i representant permanent d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives. Seguidament, una delegació de professionals del ministeri d’Afers Socials va detallar el model aplicat al Principat per garantir la plena inclusió del col·lectiu mencionat en les eleccions.

Durant l’exposició, els membres de la delegació van destacar les accions que s’han anat desenvolupant en aquest sentit, com ara l’accessibilitat a la informació electoral i a l’entorn electoral a través de formats de lectura fàcil, pictogrames o formats en àudio, entre d’altres. També van fer referència a les mesures implementades pel que fa al desplaçament per anar a votar, a l’emissió del vot accessible, a l’assistència per votar i a la delegació de vot.

L’acte va comptar també amb la participació de la sotsdirectora general de relacions internacionals del ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 d’Espanya, Maite Urcelay, que va informar de les iniciatives que ha emprès el seu país per garantir l’autonomia del vot de les persones amb discapacitat.

