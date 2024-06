S’obre la quota d’estiu amb dubtes sobre l’efectivitat per trobar personal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els empresaris del sector turístic ja poden formalitzar noves contractacions de temporada a través de la quota d’estiu que va entrar en vigor ahir, el mateix dia que es publicava el reglament que en fixa les condicions. Però la Unió Hotelera dubta de les solucions que pot aportar el nou contingent a la necessitat de mà d’obra del sector perquè considera que arriba tard i que els requisits que imposa focalitzen les contractacions en treballadors comunitaris, un mercat on cada cop és més difícil trobar personal. “En aquests moments l’oferta és de treballadors extracomunitaris i només cal que mirem al nostre voltant, no som un rara avis”, va manifestar el president de la patronal hotelera, Jordi París. La condició que imposa als sol·licitants d’un permís d’immigració que siguin de fora de la UE és acreditar o bé formació o bé dos anys d’experiència en llocs de treball assimilables al sol·licitat. Si amb anterioritat han treballat una temporada a Andorra en una ocupació similar, el requisit de formació o experiència es rebaixa a un any.