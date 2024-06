El PS demana una relació entre comuns i Govern més “lleial i inclusiva”

detail.info.publicated Gerard Mur detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Judith Casal, presidenta del grup parlamentari del PS, ha respost a la petició feta pel cap de Govern ahir pel que fa a la col·laboració entre administracions. En aquest sentit, Casal demana una relació entre comuns i l’executiu més “lleial i inclusiva” i espera que es retorni a “l’esperit constructiu desplegat durant la pandèmia de la covid-19”. Per fer-ho possible, el PS proposa treballar per aconseguir “una nova llei de competències i transferències”.

Pel que fa al model de creixement econòmic del país, Casal reclama al Govern “més planificació i més mesures compartides”. La consellera general s'ha preguntat: “Si encara no tenim discutit quin model d’estat volem, com volem créixer?”. “No pot ser que les projeccions durin el que dura una legislatura”.

Quant a habitatge, Casal ha celebrat la decisió del Govern d’acabar amb les mesures intervencionistes, però creu que encara queda camí per revertir la situació. El PS valora positivament les mesures anunciades ahir per Espot, tot i que lamenta que faltin les eines per aplicar-les. Sobre les mesures preses pel Govern en aquest camp, Casal les jutja de “pegats”, de “política d’acció-reacció”. “Cal pensar a llarg termini, decidir amb visió de futur”.

Sobre el dossier immigratori, Casal ha demanat al Govern tornar al model restrictiu aplicat abans de la pandèmia de la covid-19, ja que la flexibilització actual ens aboca a “un creixement que no podem assumir”.