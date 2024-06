El PS demana activitats extraescolars gratuïtes pels infants

El debat d'orientació ha conclòs amb les propostes de resolució. En total, els grups parlamentaris n'han presentat 24. El PS ha demanat que s'aprovi amb la col·laboració dels comuns, la gratuïtat d'una activitat extraescolar cultural o esportiva a maternal, primera i segona ensenyança. Així com que s'impulsi via legislativa o reglamentària la conciliació d'horaris escolars en el si de les famílies.

Dins de la mateixa proposta també han demanat "estudiar amb els comuns on encara no existeix la possibilitat de crear sales d'estudi, així com de col·laborar si ho demanen amb els comuns que ja ho tenen" i" estudiar, juntament amb les empreses del sector servei, la modificació de la legislació laboral, per trobar mecanismes, sense que afecti el bon funcionament de la seva activitat, per incentivar la conciliació laboral".

En total s'han presentat 24 propostes de resolució sobre els temes que s'han tractat al debat durant la jornada d'avui.

Els grups parlamentaris han formulat fins a 24 propostes de resolució instant l'executiu a actuar en diferents àmbits. D'aquesta manera, han estat els parlamentaris de Concòrdia els que han posat 'més deures' al Govern, ja que han presentat un total de vuit propostes. Andorra Endavant n'ha formulat sis, mentre que Ciutadans Compromesos, Demòcrates i PS n'han presentat tres cadascun. Finalment, el conseller general no adscrit ha fet una proposta de resolució. La regulació del cànnabis i una nova llei de l'aigua, el suport al sector ramader, o millores al sistema de salut han estat algunes de les temàtiques al voltant de les quals giren les propostes que aquest divendres els grups debatran i acabaran definint.

Així, des del grup parlamentari de Concòrdia s'encomana a l'executiu que s'impulsi un pla estratègic per a un parc tecnològic; una campanya de sensibilització sobre l'ús de les pantalles; un pla de finançament publicoprivat destinat a promoure la modernització de les explotacions ramaderes d'Andorra, l'increment dels ajuts per al dall de prats i importació de farratge, la revisió i homogeneïtzació de la càrrega administrativa i el foment de noves fires ramaderes així com mantenir la política pressupostària d'increment gradual dels ajuts al sector primari; que els estudis de càrrega parroquial siguin publicats el 31 d'agost i que en sis mesos se n'avaluïn les conclusions; un pla estratègic de l'ensenyament superior; trametre al Consell General, de forma semestral, un llistat dels reglaments requerits per llei que no han estat desplegats i en cada sessió de debat d'orientació política i del Govern, una relació de les actuacions dutes a terme en aplicació de les resolucions aprovades; accelerar els terminis per a la implementació del pla integral de salut mental en vuit mesos, mesures per reduir les llistes d'espera i el reforç dels equips professionals així com que s'ampliïn els espais de salut mental també en vuit mesos; i que en un mes es faci la publicació de la traducció jurada del text de l'acord d'associació al català.

Per part d'Andorra Endavant s'encomana al Govern la generalització del tercer pagador; fer un informe sobre la qüestió en base de les queixes i d'una enquesta realitzada als professionals de la salut i presentar l'informe en comissió legislativa de sanitat per tal de presentar línies de millorar del sistema de la història clínica compartida sense descartar la possibilitat d'un canvi del programa informàtic i d'un canvi d'accés a la informació del pacient en un termini màxim de sis mesos; reintegrar dins del formulari dels tràmits administratius l'obligació de la presentació del pla de negoci per la creació d'empresa d'inversors estrangers, fer el seguiment a posteriori de la creació de les empreses d'inversors estrangers desglossant les que tributen i les que no i actuar al respecte a partir del termini d'un mes; impulsar exempcions fiscals per als propietaris d'immobles i fer una enquesta a treballadors i usuaris del SAAS per impulsar millores i elaborar un informe sobre la digitalització de l'administració per poder detectar possibles millores.

Des de Ciutadans Compromesos s'encomanen les línies mestres pel benestar digital i un pla d'accions que inclogui actuacions concretes per l'adopció de mesures per garantir la protecció dels infants i els joves en l'entorn digital; un projecte de llei sobre la indústria del cànnabis, que inclogui la participació del sector primari en aquest nou sector i que s'analitzi si aquesta indústria pot suposar una nova font d'ingressos i que pugui nodrir un fins sobirà i, a l'últim que s'impulsi una prova pilot de pràctiques en empreses per a joves de primer de batxillerat.

Des de Demòcrates s'encomana a l'executiu una nova llei de l'aigua, la creació de l'agència tributària única i l'acompanyament al sector primari amb accions com per exemple nous segells de qualitat controlada.