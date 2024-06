La policia donarà suport als Jocs

Agents especialitzats de la policia andorrana participaran en les estrictes mesures de seguretat que s’han previst durant la celebració dels Jocs Olímpics de París, entre el 26 de juliol i l’11 d’agost. La policia francesa ha fet la demanda i, encara que s’està acabant de negociar l’acord, es dona per fet que tot el grup de Tedax-NRBQ participarà en aquest dispositiu per garantir la seguretat en un esdeveniment d’aquestes característiques.

Es tracta d’agents especialitzats en la desactivació d’explosius i defensa nuclear, radiològica, biològica i química. La seva zona de vigilància serà Marsella, ciutat que albergarà els partits de futbol i les proves de vela. El grup està format per un comandament i cinc agents. A Andorra destaquen per la gestió de qualsevol amenaça amb implicació d’artefactes explosius o relacionada amb defensa nuclear, radiològica biològica i química; el control de tot el material explosiu que s’utilitza al país, des de l’emmagatzematge fins al lloc on es farà servir, ja siguin estacions d’esquí, obres públiques o privades; la destrucció d’explosiu sobrant o en males condicions; així com la supervisió de la destrucció del material explosiu per part de les pistes un cop acaba la temporada d’hivern. El grup Tedax-NRBQ també es fa càrrec de tota la revisió del subsol del país.

El pla previst és que hi participin tots els agents, de dos en dos, i faran rotació durant la celebració dels Jocs. La ciutat de Marsella acollirà diversos partits del futbol olímpic a l’Estadi Velòdrom, i el port de Roucas-Blanc ha estat adaptat per acollir les competicions de vela.

La policia espanyola també participarà al dispositiu organitzat per França de cara a la celebració dels Jocs del 2024 a París. El contingent espanyol s’encarregarà principalment de tasques de seguretat ciutadana.