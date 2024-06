La policia detecta setanta infraccions, totes de motos

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El cos de seguretat ha efectuat un total de 597 controls i ha detectat més d’una setantena d’infraccions en la campanya de seguretat en el trànsit dirigida a motocicletes, ciclomotors, bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) que ha tingut lloc entre el 10 de maig a les set del matí i el 31 de maig a les set de la tarda. La majoria de les infraccions que ha detectat la policia han estat per excés de velocitat i per no respectar la senyalització horitzontal de la calçada.