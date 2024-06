Muntanyencs per l'Himàlaia passen a ser la Fundació Kailash Home

Després de 22 anys de projectes a l’Himàlaia, la Fundació Muntanyencs per l’Himàlaia ha decidit canviar el seu nom, que a partir d’ara passa a ser Fundació Kailash Home, segons ha informat l'entitat en un comunicat.

La fundació ha remarcat qu "es tracta únicament d’un canvi de nom, que no d’activitat", i que ha estat propiciat per l'enfoc, en els darrers anys, en un únic projecte, el Kailash Home.

El Kailash Home és una llar que acull a un centenar de nens i nenes (d’entre els 6 i els 18 anys) que provenen de famílies molt pobres de les regions més remotes de l’Himàlaia on no tenen accés a l’educació. Així, el Kailash Home els ofereix una llar on viure a Katmandú durant el curs

escolar i l’oportunitat d’anar a l’escola. Durant les vacances escolars, aquests nens i nenes tornen als seus pobles amb la seva família, ja que és molt important que no perdin el contacte ni amb les seves famílies ni amb la seva cultura.