El ministeri no imposa cap sanció per la ‘trampa del fill’ des del juliol

La resolució dels vuit expedients incoats des de juliol passat a partir de la Llei d’estímul i d’estabilitat del mercat d’arrendament d’habitatges encara no ha finalitzat i fins al moment no ha donat lloc a cap sanció. Aquests expedients es troben en procés de verificació per assegurar el compliment dels requisits legals establerts i detectar possibles infraccions. Aquesta és la resposta del ministeri d’Economia i Habitatge a una pregunta del grup parlamentari socialdemòcrata. Pere Baró reclamava al Govern per l’anomenada trampa del fill i s’interessava per suposats fraus que s’hagin pogut detectar.

En contrast, durant la vigència de les anteriors normes de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge, abans del 12 de juliol del 2023, es van tramitar dos expedients que sí que van culminar amb sancions. La incoació, instrucció i resolució dels expedients sancionadors es va dur a terme segons el procediment legalment establert a la Llei del text consolidat de la Llei d’arrendaments de finques urbanes i el reglament del 22 de juliol del 2015, regulador del procediment sancionador.

Pel que fa als expedients incoats que no han derivat en la tramitació d’un expedient sancionador, el departament d’Habitatge, explica el ministeri, realitza controls aleatoris sobre les dades de les persones inscrites al cens. En cas de sospita de frau, s’analitzen altres aspectes per verificar que les persones que han recuperat un habitatge arrendat per a ús propi continuen destinant-lo a aquesta finalitat. A més, es fa un control anual de totes les comunicacions rebudes en relació amb aquesta qüestió per garantir la transparència i el compliment de la normativa.

En resum, mentre els vuit expedients sancionadors actuals segueixen oberts sense sancions imposades fins ara, el ministeri assegura que manté un rigorós procés de verificació per assegurar el compliment de les noves mesures en matèria d’arrendament d’habitatges.

El departament d’Habitatge ha atès, durant el primer trimestre, un total de 14 consultes vinculades amb la resolució del contracte d’arrendament de l’habitatge a conseqüència de l’exercici de l’excepció per recuperar-lo per a ús propi o familiar. La ministra Conxita Marsol informa que des del desembre del 2022 s’ha rebut la notificació, bé de la part arrendatària o de la part arrendadora, de 14 resolucions de contracte, de les quals dues han estat objecte de tramitació de l’expedient sancionador corresponent. Pel que fa a la resta de les notificacions de resolució de contracte comunicades, es troben en un estat de verificació i comprovació dels requisits legalment establerts per constatar l’existència d’indicis d’infracció.

Durant el període en què el telèfon 137 va estar operatiu, fins al març passat, el departament d’Habitatge va atendre les 14 consultes relacionades amb la resolució de contractes d’arrendament. Es va desactivar perquè el nombre de trucades va anar a la baixa i es va derivar novament a l’Institut Nacional de l’Habitatge la centralització de les consultes en matèria d’habitatge en general i de l’aplicació de la llei. Una dada curiosa és que la meitat de les consultes van ser fetes per arrendataris i l’altra pels arrendadors.