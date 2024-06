L'acord d'associació, el tema principal en la Trobada Empresarial al Pirineu

La 35a Trobada Empresarial al Pirineu, sota el lema 'Lidera amb propòsit', ha començat aquest dijous amb el discurs inaugural del president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. Aquest és el quart any consecutiu que Aragonès participa en aquest esdeveniment, que ha qualificat com una "trobada imprescindible amb una gran visió estratègica". Ha destacat que l'esdeveniment permet "pensar en les necessitats del present i afrontar els reptes de futur". En el seu discurs, el president català ha posat un gran èmfasi en l'impacte de la guerra a Ucraïna en el sector empresarial, especialment en l'augment dels preus, i en la sequera, que ha afectat una gran part del país. No obstant això, ha ressaltat que, malgrat el context geopolític complex, l'economia catalana "s'ha comportat molt bé", gràcies a l'esforç de les empreses, el talent dels treballadors i l'acció pública. En el torn de preguntes, l'aeroport i la connexió ferroviària amb Andorra han estat dues de les qüestions plantejades.

Durant la seva intervenció, Aragonès també ha fet referència a les recents eleccions europees i al "populisme de l'extrema dreta", advertint que són "una amenaça per al futur d'Europa i per a Catalunya". Un altre tema destacat ha estat la recaptació d'impostos, que segons el president, es podrà dur a terme "amb un acord amb l'Estat i una quota de solidaritat", seguint l'exemple de Navarra i el País Basc. Segons el president català, és necessari un impuls fiscal per evitar una "Catalunya limitada", per la qual cosa ha proposat una "actualització" fiscal.

En el torn de preguntes del públic, ha sorgit la inquietud per conèixer l'estat dels estudis ferroviaris amb el Principat. Aragonès ha assegurat que encara "s'estan duent a terme", ressaltant el treball "molt positiu" amb les autoritats andorranes, que ha permès "recuperar les trobades anuals". També s'ha plantejat la qüestió de com aconseguir més empreses competitives a Catalunya. En aquest cas, el president ha subratllat la necessitat d'"afavorir un finançament de llarg termini" i d'invertir en tecnologia. Ha destacat també la restricció de personal en el sector públic com un obstacle per potenciar l'administració i fer-la més àgil.

Un altre assistent ha preguntat si seria millor invertir en tecnologia i implementar més robots en les empreses per reduir la immigració. Aragonès ha respost que, "des del seu punt de vista ètic, no som el Japó" i ha recordat que "les immigracions a Europa continuaran; cal saber gestionar-les i controlar-les". Ha afegit que "la taxa de natalitat se situa a l'1.2" i que la immigració compensa aquesta baixada de la natalitat.

Finalment, s'ha preguntat al president sobre l'aeroport de la Seu i si en el futur es podran fer exportacions per fomentar el mercat de la zona. El president de la Generalitat ha ressaltat les oportunitats que ofereix tenir un aeroport, però ha aclarit que és preferible "apostar fort per la ferroviària" per "reduir la petjada de carboni".

Informe del mercat únic d'Enrico Letta

Tot seguit a l'acte d'inauguració, ha tingut lloc la conferència a càrrec de l'exprimer ministre italià Enrico Letta, titulada 'El futur de la Unió Europea'. En aquesta, Letta ha repassat el seu informe, elaborat a petició del Consell d'Europa i presentat el mes d'abril. Aquest estudi se centra en l'energia, la digitalització i els serveis financers a nivell europeu, però principalment en la integració del mercat únic. Segons Letta, "és l'eina més important de la UE" per recuperar la competitivitat davant els Estats Units, "que estan avançant ràpidament mentre nosaltres anem caminant".

En aquest sentit, l'exprimer ministre ha explicat que Europa no té un mercat únic de finances, sinó 27 mercats diferents. Aquesta fragmentació fa que el mercat americà sigui "més unit i atractiu", fet que porta els inversors a establir-se als Estats Units, reforçant la seva economia. Finalment, aquestes empreses americanes acaben comprant companyies europees. Sense un mercat únic, Europa experimenta "aquesta boja paradoxa", ha subratllat Letta.

Després de minimitzar la seva preocupació per la presència de l'ultradreta en les recents eleccions europees, la pregunta estrella dels andorrans ha estat la seva opinió sobre l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea. Letta ha destacat que, tal com demostren els casos de Noruega i Islàndia, "l'acord no serà una pèrdua d'identitat", sinó que serà un "win-win" per a ambdues parts, "tal com ha passat amb Islàndia". A més, l'exprimer ministre ha afegit que l'acord permetrà a Andorra "tenir una relació amb una identitat independent" i jugar un paper més important als Pirineus. Letta ha promès visitar el Principat en un futur pròxim per poder "discutir i compartir" reflexions sobre el tema.