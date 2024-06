Jordi Nadal exposa al Teleforum com fer la transició cap a la fibra òptica

El president del Teleforum, Jordi Nadal, ha explicat a l'edició d'enguany, celebrada a Liechteinstein, com Andorra Telecom va fer la transició del cobre a la fibra òptica. Nadal ha exposat les estratègies i reptes que implica aquesta transició, així com els beneficis que comporta per als usuaris finals i per al sector de les telecomunicacions en general. Ha estat una oportunitat per compartir l’experiència viscuda a Andorra Telecom, sobre com avançar cap a un futur 100% fibra òptica, un projecte que a Andorra va finalitzar l’any 2011, moment en què Andorra va esdevenir un país 100% amb fibra òptica.