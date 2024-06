Jordana diu que és arriscat “carregar-se” el creixement sense “alternatives sòlides”

detail.info.publicated Gerard Mur detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En resposta als grups parlamentaris, Jordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata, ha volgut començar la intervenció de contrarèplica reconeixent que “el creixement demogràfic no pot ser infinitat” i que cal “reequilibrar, reordenar i reorientar” aquest augment de la base poblacional.

El creixement, però, ha recordat Jordana, ha portat els indicadors econòmics “a l’alça”. “Ha crescut el salari mínim. Ha augmentat el nombre de visitants i pernoctacions. La recaptació de comuns i Govern ha incrementat. I la inflació es torna a situar en uns paràmetres raonables”. Ara bé, Jordana també ha assenyalat un indicador que no registra una dada “tan favorable”: el PIB per càpita. “El pastís ha crescut, però som més a repartir i ens toca una part més petita”.

El conseller, però, és prudent a l’hora de “carregar-se” el model actual si no es tenen “alternatives sòlides”. En aquest sentit, Jordana ha avançat que el Govern està treballant en la Llei Òmnibus per “clarificar el parc immoble”. Una altra llei que ha anunciat que s’està enfilant de la modificació de la llei d’ordenació del territori per “reordenar el creixement urbanístic”.