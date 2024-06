El Govern licita l’obra per acabar el vial de Sant Julià de Lòria

El Govern arrenca el camí per finalitzar la desviació de Sant Julià de Lòria amb la licitació de les proteccions del vessant muntanyenc adjacent al que serà el futur túnel de Rocafort, el tram que resta pendent del vial. Segons va especificar l’executiu, s’ha dividit aquesta darrera fase en dues subfases: la construcció de les proteccions i el túnel, el projecte del qual s’està acabant de redactar. Instal·lar-hi proteccions és necessari per reforçar la seguretat davant eventuals caigudes de blocs rocosos, també durant la fase de les obres. El consell de ministres va validar ahir el concurs amb l’objectiu, van destacar, que estiguin instal·lades quan s’hagi de procedir a l’excavació del túnel.

Es tracta d’una licitacio d’àmbit nacional i contractació ordinària. Les empreses interessades es poden descarregar gratuïtament el plec de bases a la pàgina web de la plataforma de contractació del sector públic i el termini per formular les ofertes –també a través de la citada plataforma– expirarà a les 17 hores del 31 de juliol vinent.

SUBVENCIONS, AJUT

La reunió del consell de ministres també va donar llum verda a la nova convocatòria per subvencionar projectes i actuacions en favor del coneixement, la preservació i la difusió de la biodiversitat i del paisatge, i que pilota el ministeri de Medi Ambient. Segons van especificar, la línia actual d’ajuts per afavorir la biodiversitat s’amplia a projectes que advoquin per la millora del paisatge. Els destinataris poden ser entitats públiques o privades, particulars i associacions sense finalitat de lucre que vulguin desenvolupar actuacions el 2024. El pressupost global per a les subvencions és de 30.000 euros, que es repartiran entre els projectes seleccionats en funció de la puntuació obtinguda.

D’altra banda, el Govern va anunciar que l’ajut a la cinematografia d’aquest exercici és per a la producció Els de Sau, presentada per la productora andorrana Imminent Produccions, SL. L’ajut és per un import total de 125.000 euros. Elisabet Terri dirigeix el film que narra la trajectòria del grup català, des dels inicis de la banda el 1986 fins al 1999, any de la inesperada mort del seu líder, Carles Sabater.

ESPOT, A LA CIMERA PER LA PAU A UCRAÏNA El cap de Govern participarà el cap de setmana a la Cimera sobre la pau a Ucraïna que se celebrarà a Bürgenstock (Suïssa). L’objectiu de la trobada d’alts càrrecs polítics d’arreu del món i que organitza el país alpí a petició del govern de Volodímir Zelenski, és esdevenir un fòrum de diàleg entre els estats presents per tal d’inspirar un futur procés de pau entre Ucraïna i la Federació Russa. Arrencarà dissabte amb la cerimonia inaugural i l’obertura de la sessió plenària. Xavier Espot participarà diumenge en la taula rodona que portarà per títol Dimensió humana.