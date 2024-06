La cursa Maxiavalanche inaugurarà la temporada d'estiu del Bike Park de Pal Arinsal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Pal Arinsal donarà inici a la temporada d'estiu aquest cap de setmana amb la Maxiavalanche, la cursa internacional de sortida massiva que enguany espera reunir uns 500 participants. La competició s'iniciarà oficialment aquest dissabte amb els entrenaments classificatoris per a les finals de les diferents categories, que se celebraran el diumenge a partir de les 11 hores, segons informa en un comunicat. El Bike Park començarà la temporada divendres, permetent que la pista Maxiavalanche estigui disponible per a entrenaments lliures, així com la resta dels més de 60 km de circuits de BTT. Durant el tres dies de competició, la pista romandrà tancada al públic general per al seu ús exclusiu.

La sortida de la cursa es farà des del Pic del Cubil, baixant pel circuit Maxiavalanche fins a arribar al poble de la Massana, amb un desnivell total de 900 metres. Comptarà novament amb diverses categories, incloent-hi la MAXI Elite, la e-bike o la femenina. S’hi sumaran prop d’un centenar d’infants que participaran en la prova Mega Kids Commencal del dissabte, dia en què també es disputaran les curses de Dual Slalom, una competició eliminatòria en la qual dos riders competeixen simultàniament en circuits idèntics i paral·lels.

L’estació de muntanya de Pal Arinsal acollirà els Campionats del Món UCI de MTB, que reunirà els millors riders del món del 26 d’agost a l’1 de setembre, convertint-se així un any més en epicentre mundial de la BTT. A més, l'estació serà una part destacada de les etapes de les Epic Series, que tindran lloc del 3 al 6 de juliol.