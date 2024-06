Pere Baró demana pels crèdits tous que no s’han retornat al Govern

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Pere Baró ha presentat una bateria de preguntes escrites a la Sindicatura sobre els avals bancaris concedits pel Govern en resposta a la pandèmia de la covid-19. Baró busca aclarir quines empreses han sol·licitat crèdits, quants han estat retornats i quants estan pendents de pagament. També demana informació sobre el nombre d’avals executats i la xifra econòmica que el Govern espera recuperar. La iniciativa segueix una pregunta similar feta fa un any, en la qual es va informar que quedaven per retornar 136,5 milions d’euros dels crèdits concedits, mentre que només s’havien amortitzat 44,5 milions. Baró ha subratllat la necessitat de transparència, criticant la decisió del ministeri de Finances de no revelar les empreses beneficiàries. Segons ell, “és essencial que el Govern sigui transparent en la gestió dels fons públics”.