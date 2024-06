L’estiu només suposa el 3% de la facturació total de Grandvalira

Grandvalira Resorts va presentar ahir les activitats per a la temporada d’estiu que, segons va detallar Josep Marticella, director de Pal Arinsal, tenen l’objectiu de “consolidar l’oferta i millorar les coses que tenim”, amb una inversió feta aquesta temporada d’estiu similar a la de l’any passat, de prop d’un milió d’euros, i s’espera atraure un total de 180.000 visitants durant tota la temporada estiuenca.

“L’oferta que tenim a Andorra és molt bona i esperem que la meteorologia ens ajudi” Juan Ramon Moreno, Director general de Grandvalira

Tot i aquesta xifra, el director general de Grandvalira Resorts, Juan Ramón Moreno, va precisar que “l’estiu representa una quantitat molt baixa i varia en funció de l’estació”, afegint que “la xifra de facturació representa un 2%-3%”. L’acte també va comptar amb la presència del director d’Ordino Arcalís, Israel Ramonet. “L’oferta que tenim a Andorra és molt bona i esperem que la meteorologia ens ajudi”, va comentar Moreno, destacant que l’activitat estrella és el Mundial de BTT.

Pel que fa a Pal Arinsal, Marticella va expressar el seu desig de “tenir un estiu plàcid”. A més, va assenyalar que, tot i el gran volum de visitants esperat per a la temporada, la xifra de 180.000 visitants no inclou els 80.000 que s’esperen per al Mundial de BTT. També va destacar l’ampliació del circuit d’e-bike, que passarà de 94 a 102 quilòmetres d’extensió.

El director d’Ordino Arcalís va anunciar que la temporada a l’estació començarà el 22 de juny i s’allargarà fins al 15 de setembre. Entre les novetats hi ha la instal·lació de deu carregadors per a vehicles elèctrics a la zona de l’Hortell i l’enllaç del rellotge solar amb la zona de Sorteny.

Cal recordar que el sector de Pal Arinsal va donar el tret de sortida a la temporada el cap de setmana passat, mentre que la resta d’estacions obriran després de Sant Joan. Igualment, les persones beneficiàries del forfet de temporada podran gaudir de totes les activitats de tots els sectors de Grandvalira Resorts.