Govern licita la instal·lació de les proteccions a la muntanya del vial lauredià

El Govern ha licitat aquest dimecres un concurs per instal·lar les proteccions del vessant de muntanya adjacent al futur túnel de Rocafort, el tram pendent que permetrà cloure la desviació total del trànsit fora del centre. Es tracta del darrer tram viari, que s'ha dividit en dues fases constructives: les proteccions de vessant i el túnel.

L'objectiu és reforçar la seguretat enfront de la caiguda de blocs rocosos d'aquesta zona, abans de fer el següent pas, que consisteix en la resta d'obres del túnel mencionat i dels accessos. En aquest sentit, es recorda el projecte del túnel s'està acabant de redactar.

Així doncs, amb la licitació d'aquest dimecres es volen accelerar els treballs de la desviació de tal manera que es preveu que les proteccions –imprescindibles per a la seguretat durant la fase d'obres i del propi vial en servei– estiguin instal·lades per a quan s'hagi de procedir a l'excavació del túnel.

La licitació és mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària. Les empreses interessades es poden descarregar gratuïtament el plec de bases a la pàgina web de la plataforma de contractació del sector públic. Les ofertes s'han de presentar a la plataforma de contractació del sector públic, a través de l'enllaç mencionat anteriorment, fins a les 17 hores del 31 de juliol del 2024.

SUBVENCIONS A LA BIODIVERSITAT

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia obre una nova convocatòria per subvencionar projectes i actuacions que vagin en favor del coneixement, la preservació i la difusió de la biodiversitat i del paisatge. La línia existent de subvenció relacionada amb la biodiversitat s’amplia a aquells projectes que vagin en favor de la millora del paisatge. Els ajuts van destinats a entitats públiques o privades, particulars i associacions sense finalitat de lucre que vulguin desenvolupar actuacions a favor de la biodiversitat i el paisatge durant l’any 2024. El pressupost global per a les subvencions és de 30.000 euros, que es repartiran entre els projectes seleccionats en funció de la puntuació obtinguda.

ESPOT PARTICIPARÀ A LA CIMERA SOBRE LA PAU A UCRAÏNA

El cap de Govern, Xavier Espot, es desplaçarà a Bürgenstock (Suïssa) per participar a la Cimera sobre la pau a Ucraïna, que se celebrarà el cap de setmana del 15 i 16 de juny i es preveu que compti amb l’assistència d’alts representats polítics de països de tot el món.

L’objectiu de l’acte, que està organitzat pel país alpí a petició del govern de Volodímir Zelenski, és esdevenir un fòrum de diàleg entre els estats presents per tal d’inspirar un futur procés de pau entre Ucraïna i la Federació Russa, que sigui integral, duradora i justa.

AJUT A LA CINEMATOGRAFIA PER A 'ELS DE SAU'

El Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, l’adjudicació definitiva de l’ajut a la cinematografia 2024 que ha estat per a la producció que porta per títol ‘Els de Sau’, presentada per la productora andorrana Imminent Produccions, SL. L’ajut és per un import total de 125.000 euros.

NOU DIRECTOR ADJUNT DELS BOMBERS

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular de Justícia i Interior, Ester Molné, el nomenament de Josep Joan Ribera com a nou director adjunt del departament de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments. El càrrec es farà efectiu a partir del 20 de juny dins l'organigrama dels Bombers. Així doncs, Ribera substituirà al fins ara director adjunt, Jaume Sánchez, que es jubila després de 30 anys de servei al cos, assumint responsabilitats directives des del 2021.