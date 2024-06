Espot defensa el pla de xoc per l’habitatge i l'acord d'associació en el debat d’orientació

El cap de Govern, Xavier Espot, ha encetat aquesta tarda el debat d’orientació política amb el seu discurs manifestant que “és l’obra d’un govern en construcció”. Espot ha centrat el primer tram en l’habitatge, el creixement sostenible i l’acord d’associació, els quals ha definit com “els principals reptes estructurals plantejats al país”.

El demòcrata ha posat en relleu que els problemes d’habitatge del Principat no són aliens a l’entorn europeu i ha repassat la història d'Andorra amb els seus altibaixos demogràfics de forma “desordenada”. Més enllà de l’increment poblacional, el cap de Govern també ha situat en la mateixa bossa a l’increment turístic – “està clar que el turisme no pot quedar fora del debat de creixement sostenible”, ha dit –, l’augment des del 2012 de la inversió estrangera i el cost desorbitat del construcció com a problemàtiques claus de l’habitatge. Per això, Espot ha fet menció de la futura llei de l’habitatge i el creixement sostenible –en què tots tres apartats s’inclouen–, per qui “un creixement que s’ha de fer des d’una triple perspectiva: econòmica, medioambiental i social”, ha expressat.

Espot ha defensat totes les mesures del pla de xoc, com son la suspensió de noves llicències d’habitatges d’ús turístic, l’increment de la taxa turística, la implantació d’una vinyeta o la més polèmica, la cessió de pisos buits. “No afecta el dret a la propietat privada i em sembla una de les mesures més raonables”, ha comentat, insistint que es tracta d'una mesura per incentivar que els mateixos propietaris posin al mercat de lloguer el pis buit. I ha assegurat que es treballa amb "una actitud oberta" per si calen salvaguardes tant en el cas dels habitatges turístics com dels pisos buits però sense desvirtuar el contingut de les mesures. El cap de l'executiu ha explicat que es revisaran els requisits per accedir a un lloguer assequible per donar cabuda a la situació de joves que viuen amb els pares perquè no es poden independitzar.

Quant a l’acord d’associació, Espot ha ressaltat que ”no és el resultat d’un caprici” i que “és el millor camí possible per assegurar la prosperitat en el futur”. El cap de Govern ha recalcat Andorra viu un moment històric similar als anys noranta amb l'aprovació de la Constitució "per la trascendència que tindria tancar la porta a aquesta oportunitat" en referència a un possible rebuig a l'acord. I ha vinculat la nova relació amb la Unió Europea amb la millora en competitivitat de les empreses per les perspectives d'internacionalització que tindran.