Els professors Stantcheva i Moll reben el premi Calvó Armengol

El cap de Govern, Xavier Espot, acompanyat de la directora de la Barcelona School of Economics, Teresa García-Milà, va fer entrega ahir del 7è i 8è Premi internacional Calvó Armengol en economia als professors Stefanie Stantcheva i Benjamin Moll, respectivament. Espot va destacar que “és un homenatge a un dels homes més brillants que ha tingut el nostre país i que, malauradament, la mort es va endur massa jove”. Stantcheva és professora d’economia a la Universitat de Harvard. Moll és un macroeconomista que basa la seva investigació en la comprensió de les desigualtats dins i entre els països. La seva feina persegueix avançar en dues àrees: per què alguns països són molt més pobres que altres?, i com impacten les enormes disparitats entre ingressos i riquesa en la macroeconomia i la política macroeconòmica?