Els andorrans tindran lliure moviment a l’espai Schengen

Més llibertat i menys controls a Europa. Aquesta és la idea que va voler disseminar ahir en la sala Consòrcia del Centre de Congressos d’Andorra la Vella el cap de Govern, Xavier Espot, en la darrera reunió de poble. “S’ha negociat una derogació específica per a Andorra i San Marino, no per a Mònaco. Això no és casualitat”, va comentar el líder demòcrata, que es va plantejar que, en un escenari continuista com l’actual, “pot ser un problema per a un país turístic com el nostre des de la perspectiva de la mobilitat”. El cap de Govern fa referència al reglament entry exit system, un marc normatiu adoptat per la Unió Europea que preveu que els nacionals de països que no formen part de l’espai Schengen, els de la lliure circulació per Europa, són “controlats sistemàticament”, com va incidir Espot, quan entren i surten dels 29 països que s’engloben dins d’aquesta àrea que aboleix els controls a les fronteres internes. El líder demòcrata va remarcar que l’especificitat aconseguida pels dos microestats és gràcies al procés d’acostament als Vint-i-set a través de l’acord d’associació, la qual “segurament no tindrem si diem que no a l’acord”, un fet que “no tindrà un efecte neutre a llarg termini i sí conseqüències pràctiques”, va apuntar. Espot va estar acompanyat, com a cada altra de les vuit reunions de poble, del secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, que, amb referència a si l’acord produiria algun canvi en els visats de doble trànsit per als de fora del continent, va remarcar que “no n’hi haurà cap perquè no som membres de l’espai Schengen, llavors podrem mantenir el control de la frontera físicament”.