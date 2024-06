Consens entre els comuns per a l’Agència Tributària única

L’última reunió de cònsols –celebrada ahir a la Massana– va concloure amb un acord dels comuns per enfilar la creació d’una Agència Tributària única, un organisme d’abast nacional que unificaria la recaptació de les set parròquies. El consens dels comuns per tirar endavant el projecte compta amb la voluntat ja expressada del ministre Ramon Lladós. La reunió de cònsols, de fet, va incloure la intervenció del titular de Finances, que va comparèixer acompanyat de Carles Ferreria, director del departament de Tributs i Fronteres, i Noëlia Souque, secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals.

“S’ha plantejat un cronograma per fer avançar el projecte [de l’Agència Tributària]” Sergi González, Cònsol major d’Andorra la Vella

Sergi González, cònsol major d’Andorra la Vella, va reiterar la “predisposició” de Lladós per “fer realitat una Agència Tributària única”. L’any marcat com a meta temporal és el 2026. El cònsol també va avançar que les primeres reunions amb tècnics ja han tingut lloc i “ara s’està plantejant un cronograma de passos per fer evolucionar el tema”. A final de juny, la taula de treball entre els comuns, el Govern i els tècnics especialitzats estarà plenament en marxa. El 2014, va recordar González, hi va haver els primers intents per crear un òrgan recaptador comú, però la proposta no va arrelar.

ORDINACIÓ UNIFICADA

Els cònsols reunits també van abordar l’homogeneïtzació del pas de vehicles rodats als accessos i camins de muntanya. Actualment, cada parròquia té la seva pròpia ordinació, la qual cosa dificulta la tasca dels banders, que poden dubtar sobre el funcionament de la regla aplicada pel comú a cada vall. “Busquem la unificació dels criteris. Tenir set ordinacions diferents no ajuda. Per això cal treballar més estretament, en una única direcció. Cal tenir en compte que tot el país es pot travessar per camins de muntanya”, va puntualitzar Sansa.

“Tenir set ordinacions diferents sobre el pas de vehicles als camins de muntanya no ajuda” Eva Sansa, Cònsol major de la Massana

Un altre punt de l’ordre del dia va ser el debat sobre qui ha de ser el successor de Marta Alberch a l’Institut Nacional de l’Habitatge, del qual deixarà de ser-ne representant dels comuns. Segons Sansa, es busca un candidat de “perfil neutre”.

FORQUILLA SALARIAL

Finalment, interrogat pels salaris dels càrrecs públics, González va recordar que en la trobada de comuns passada, celebrada a Encamp, ja es va comunicar l’acceptació d’una forquilla de retribucions (dels 5.500 als 6.700 euros) que només influeix en el sou dels cònsols. Per tant, la resta de salaris de càrrecs electes es poden regular obertament des de cada comú, sense limitacions. “En aquest sentit, vam acordar que cada comú fes el que cregués i això és el que s’està aplicant.”