El rector de la Universitat d’Andorra (UdA), Juli Minoves, va pronunciar divendres passat una conferència a la Universitat d’Oxford titulada Small States at the heart of the EU: The case of Andorra. L’acte va tenir lloc al Harris Manchester College del campus.