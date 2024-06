La candidatura del romànic, enllestida el 2026

El Govern preveu presentar a principi de l’any 2026 la candidatura conjunta a patrimoni de la humanitat del romànic andorrà, de la catedral de la Seu d’Urgell i del castell de Foix. Així ho va confirmar la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, durant la presentació ahir de la finalització dels treballs de restauració del conjunt mural del Crist en estuc de l’església de Sant Joan de Caselles. Bonell va explicar que “vam decidir-ho a l’última reunió a Foix”, i ho va argumentar “per tenir més marge per a la restauració, que és el que porta més feina”. De fet, la ministra va detallar que un cop closos els treballs de restauració integral de Sant Joan de Caselles, les següents actuacions seran a Sant Miquel d’Engolasters i a Sant Martí de la Cortinada.

Resultat de la restauració del mural del Crist en estuc. Foto: Fernando GalindoFernando Galindo

Respecte als treballs a Sant Joan de Caselles, realitzats pels tècnics de l’àrea de Patrimoni Cultural i que han comptat amb l’assessorament del conservador Eudald Guillamet, van començar el mes de maig passat i han tingut una durada de cinc setmanes. La restauració integral de Sant Joan de Caselles s’emmarca dins de les línies d’acció del ministeri de redescoberta del romànic.

La intervenció a l’església canillenca ha consistit a revisar en detall l’estat de conservació de tot el conjunt mural, així com els retocs realitzats l’any 1963. Concretament, s’hi han eliminat dues capes de pintura a la calç fent aflorar els carreus d’època gòtica que hi havia als laterals de la pintura mural, així com un tros de flor de lis a la part superior. També s’han harmonitzat les parts restaurades als anys seixanta del conjunt mural d’origen romànic amb la resta del monument, ajustant una mica més els tons del retoc. Al mateix temps, també s’ha fet el tancament d’esquerdes visibles en l’entorn del conjunt i d’algunes pèrdues de suport amb morter tradicional de calç i sorra.

Amb aquesta intervenció es dona per finalitzat el projecte de restauració de Sant Joan de Caselles, que es va iniciar l’any passat amb l’adequació i il·luminació interior i exterior de l’església i una intervenció de conservació i restauració dels béns mobles i de l’interior del monument.