La bretxa salarial al comú de la capital és d’entre el 4% i el 6%

El comú d’Andorra la Vella elaborarà un protocol de prevenció i abordament de l’assetjament sexual i per raó de qualsevol discriminació, sigui de gènere, cultura o raça, entre altres. Aquesta és una de les primeres accions que es desprenen de la implantació del pla d’igualtat, una eina que al llarg dels pròxims quatre anys permetrà, més enllà de complir la legislació vigent, aplicar una manera de treballar més igualitària i sense diferències per raó de gènere.

Per a l’elaboració del document s’ha dut a terme una enquesta anònima als treballadors, la qual ha respost un 65% de la plantilla. De l’estudi es constata que els salaris són igualitaris, gràcies a la codificació normativa. Hi ha una bretxa salarial d’entre el 4% i el 6%, una xifra que està molt allunyada de la mitjana del 20% registrada en el conjunt d’Andorra. Un altre dels punts que es percep de la diagnosi és que, en l’àmbit de la formació, hi ha una distribució equilibrada i gairebé igualitària.

El pla d’igualtat es marca com a objectius prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de qualsevol discriminació, emprar un llenguatge inclusiu, fomentar i millorar la conciliació i disposar d’un sistema de promocions més eficient. A més, també es constituirà una nova comissió d’igualtat, composta per voluntaris de la plantilla de treballadors del comú i membres del Sitca.